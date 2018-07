Nomás no terminan; dejan calles a medias

Importantes arterias de la ciudad continúa bloqueadas, como la calle Edilio Hinojosa, en donde trabajadores de Comapa dejaron enormes bordes de lodo y en la misma situación se encuentra la calle 16 de Septiembre entre 20 de Noviembre y vías del ferrocarril, todo esto ha ocasionado no sólo la molestia de los transeúntes, ya que no hay ninguna clase de señalamiento que indique que por esas calles no se puede pasar, sino también a los comerciantes de la zona pues esto provoca que los clientes no lleguen a sus comercios, afectando gravemente sus economías. Esto ya lleva más de 90 días, y no se mira que agilicen los trabajos correspondientes.

Cabe señalar que los trabajos comenzaron en noviembre del 2017, y es tiempo en que aún no terminan de arreglar las calles de este sector, comentan vecinos de la localidad que, hace 3 meses sólo llegan los trabajadores a regar el suelo una vez en la mañana y otra por la tarde, asimismo pasan con una aplanadora, pero nunca terminaron la actividad, comentan que esto ya les parece una burla.