No iría Curry a la Casa Blanca

Oakland, E.U.

Stephen Curry, el líder del campeón Warriors de Golden State en las finales de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), afirmó hoy que declinaría ir a la Casa Blanca ante una eventual invitación del presidente Donald Trump.

La posible inasistencia de los llamados "Dubs" a la Casa Blanca surgió el martes, pero la directiva del equipo azul y oro precisó que no había una invitación y, por lo tanto, no podía informar sobre ello.

Hasta hoy se escuchó una voz clara al respecto, la cual salió de la boca de Curry, en tanto Klay Thompson aseguró que se hará lo que diga su líder, mientras Kevin Durant, elegido el Jugador Más Valioso de las finales, compartió que ese tema no lo ha platicado el grupo de jugadores.

"Hace dos meses alguien me preguntó que si hipotéticamente resultábamos campeones ¿qué haría yo?, y creo que respondí que no iría, y todavía me siento hoy igual que aquel día", declaró Curry a los reporteros.

El capitán señaló que nada debe manchar la coronación de Warriors, ni distraerlos del festejo y más cuando este jueves será el desfile de los campeones ante más de un millón de personas.

"Vamos a manejar esto en consecuencia y hacer lo correcto con responsabilidad. Personalmente voy a hacer lo correcto para mí y sé que el equipo va a tener una conversación sobre lo que está pasando", abundó el anotador.

Kevin Durant detalló que "nosotros sólo ganamos el campeonato y garantizo que no estaba en la mente de nadie ganar para ir a la Casa Blanca. Ni siquiera hemos hablado de ello. Falta un largo camino".