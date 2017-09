No estoy contra el reggaetón, sí contra el perreo: Aleks Syntek

CIUDAD DE MÉXICO.- A través de un mensaje en Facebook y en respuesta a una solicitud de entrevista para hablar sobre la polémica que generó su comentario sobre el reggaetón, Aleks Syntek señaló. "No estoy en contra de ningún género musical. Estoy a favor de la libertad de elección".

El músico declaró esta semana en una entrevista con Adela Micha: "¿Por qué el mismo ritmito todos? ¿Por qué la misma letra? ¿Por qué las mismas misoginias y vulgaridades? Hay que variarle. Lo más dramático es que empiezo a ver a muchos artistas que no se dedican a la música urbana, grabando reggaetón. El reggaetón viene de los simios, ojo". Aunque esta última frase la dijo a manera de broma, le generó críticas en redes sociales.

En aquella ocasión Syntek también argumentó que dicho género le parecía "una música de fuga que no te deja pensar en otra cosa". Además, señaló que, como embajador de Unicef, le preocupa lo que la niñez y los jóvenes consumen.

Ahora el cantante señala que no está en contra de ningún género, pero añade: "No estoy a favor del perreo, de la denigración de mujer, la pornografía al alcance de los niños, la enajenación. Me preocupa el mundo que vivirán nuestros pequeños".