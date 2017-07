No descarta Scarlett incursionar en la política

Nueva York, Estados Unidos.- Nueva York, 6 abr (EFE).- La actriz y activista Scarlett Johansson aseguró este jueves que no descarta postularse como candidata a un cargo público en el futuro, ya que viene de una familia políticamente muy activa y de ideología demócrata.



"Siempre he estado interesada en la política local. Creo que ahí es donde consigues los mayores cambios en tu comunidad", dijo Johansson durante su intervención en el foro "Mujeres en el Mundo" que se celebra en Nueva York.



En conversación con la fundadora del diario The Huffington Post, Arianna Huffington, quien le propuso la idea de convertirse algún día en alcaldesa de Nueva York, Johansson afirmó que sería estupendo, ya que le gustaría que su ciudad natal fuera más verde y tuviera viviendas más asequibles.



La actriz explicó que su hermanastro formó parte del equipo de organización de la campaña presidencial de Barack Obama (2009-2017), mientras que su abuela fue una gran defensora del derecho a la vivienda.



No obstante, aseguró que ahora lleva una vida muy completa y aún tiene cosas por hacer en su carrera como actriz, por lo que, de momento, prefiere dirigir el foco de atención hacia alguien con cuyas políticas se sienta identificada.



Cuestionada sobre su reciente parodia de la hija del Presidente de Estados Unidos, Ivanka Trump, en el programa Saturday Night Live, la actriz aprovechó para criticar la forma en que desempeña su cargo en la Casa Blanca.



Ivanka explicó en una entrevista emitida este miércoles en la cadena CBS que la mayor parte de la influencia que ejercerá desde su cargo será de forma silenciosa y en privado, algo que Johansson calificó de decepcionante.



"Es algo que me desconcierta. Tienes que opinar en público (...) Eso de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer está pasado de moda, no es inspirador y es realmente cobarde", sentenció la actriz.



A juicio de Johansson, Ivanka es una mujer inteligente y poderosa que tiene la oportunidad de crear un gran impacto siendo vocal y expresando sus ideas de frente.