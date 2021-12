No vuelve a los escenarios

Britney Spears vuelve a abrir su corazón en su cuenta de Instagram, su principal canal para mostrar su día a día, pensamientos y uno que otro baile para relajarse. En esta ocasión escribe que el no regresar a la música es su forma de decirle "Jódete" a su familia después de todo el daño que le hicieron.

"Dejar de hacer música es mi forma de decir ´F-k You´, en un sentido en el que solo beneficia a mi familia al ignorar mi trabajo real. Es como si inconscientemente les hubiera dejado ganar", escribió la cantante de "Baby One More Time". Además, agregó que poco sabía la gente de lo horrible que habían sido las cosas para ella personalmente y que después de todo lo que ha pasado hoy tiene miedo de las personas y del negocio. Ella señala en su post: "Ellos realmente me hirieron".