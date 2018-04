No voy a engancharme, aunque me insulten: AMLO

Cd. de México.- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que en el debate del próximo domingo no responderá a los ataques de sus contrincantes, aunque lo insulten.

Entrevistado tras encabezar un mitin en Guasave, Sinaloa, el aspirante insistió en que no se "enganchará" con las acusaciones que le preparan sus oponentes.

"Aquí en Guasave me acaban de decir mis asesores: no se vaya a pelear, no se caliente y no voy a engancharme, aunque me insulten, los voy a tratar con mucho respeto", dijo.

López Obrador también minimizó el impacto del debate en las preferencias electorales e incluso adelantó que no acudirá al ensayo que tiene programado el INE para este sábado, 24 horas antes del encuentro.

"No, no, no, ya llevo todos los días, estoy hablando aquí en la plaza", aseveró.

El fundador de Morena advirtió, sin embargo, que llega al debate en condiciones muy distintas a las de otras elecciones.

El aspirante sostuvo que no sólo tiene una importante ventaja en las encuestas, sino que, por el momento, no hay otro candidato que polarice la pelea.

"Están divididos los de la mafia del poder, no tienen un candidato. Hace seis años ya se habían puesto de acuerdo a estas alturas para apoyar a Peña, todos, hasta Fox apoyaba a Peña, todos, cerraron filas para apoyar a Peña", afirmó.

"Y ahora se andan, todavía, peleando el segundo lugar, no terminan todavía de ponerse de acuerdo a quien van a apoyar la mafia del poder, tienen a varios, pero no hay uno".

Minutos antes, desde tierras sinaloenses, el político tabasqueño llamó hipócritas a los funcionarios corruptos e inhumanos que cancelan las oportunidades de los jóvenes que terminan tomando el camino de la delincuencia.

"Abrazos, no balazos", manifestó.

En su intervención, prometió a los habitantes de Guasave regresar el equipo de beisbol Los Algodoneros.

Para ello pidió a los habitantes del Municipio organizarse para recuperar su equipo de beisbol.

"Vamos a pedir a empresarios nacionales, pero sería mejor que sean de aquí y van a tener el apoyo del Gobierno federal", expresó.

"Hay que ir hablando con la liga del Pacífico para que contemple a Guasave como una nueva plaza, tenemos que resolverlo para que se tenga el equipo".