No voy a caer en las provocaciones, dice Marko Cortés

Zitacuaro, Mich.

El candidato a la dirigencia nacional del PAN, Marko Cortés, rechazó entrar en alguna controversia con el expresidente, Felipe Calderón, luego de que el extitular del Ejecutivo lo llamara traidor, corrupto e hipócrita.

En entrevista de gira por Zitacuaro, Michoacán para reunirse con panistas de este municipio, Marko Cortés aseguró que no va a caer en ningún tipo de provocaciones y va a predicar con el ejemplo y ante cualquier señalamiento o ataque va a sumar y no a dividir.

"Yo he dicho que no voy a caer en ningún tipo de provocaciones, que voy a predicar con el ejemplo desde la contienda interna y ante cualquier tipo de señalamiento, ante cualquier tipo de ataque voy a apostar por sumar; no por dividir", agregó.

Explicó que lamentablemente luego los ataques y señalamientos que reciben en las contiendas internas entre panistas "son los mismos que usan los priistas o perredistas para atacarnos en las contiendas externas".

Destacó que México necesita al PAN unido y fuerte, por eso no entrará en ninguna controversia o confrontación con alguno de sus compañeros de partido, como lo es el propio Felipe Calderón.

"México nos necesita fuertes y unidos; por eso, no pienso entrar en controversia con ninguno de mis compañeros de partido, nuestro objetivo es claro: queremos la unidad en Acción Nacional", dijo Marko Cortés.

Agregó que en los últimos años, los ataques y las ofensas dentro del PAN no han arrojado nada positivo para el blanquiazul.

"Quiero ser un dirigente nacional que una y por esa razón no entraré en ningún tipo de confrontación".