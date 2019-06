´No voy a ocultarme, daré la cara siempre´

Ante las protestas de familiares de desaparecidos durante el informe del Sistema Nacional de Búsqueda, el presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que él no se va a ocultar y dará siempre la cara para que haya justicia por los desaparecidos.

En Palacio Nacional, alrededor de 200 familiares de víctimas, que fueron invitados al evento, protestaron durante todo el discurso del Presidente y en varias ocasiones interrumpieron el evento con consignas como "vivos se los llevaron, vivos los queremos".

En respuesta, el mandatario comenzó su discurso afirmando que esas reuniones se realizarán de manera periódica cada tres meses.

"Nos vamos a reunir aquí para que entre todas y todos avancemos en el propósito de encontrar a los desaparecidos por la violencia, no voy a ocultarme, voy a dar la cara, siempre.

"Por difícil que sea, por doloroso que sea, por incómodo que sea, voy a estar siempre dando la cara y tratando con ustedes este lamentable asunto", expresó.

Incluso, durante el evento en que afirmaron que sigue habiendo una crisis forense y de desaparecidos, López Obrador aseguró que puede gritar "a los cuatro vientos: va a haber justicia en México" López Obrador culpó a los gobiernos anteriores de haberle dejado una herencia de violencia y desaparecidos.

Y ante el grito de una mujer que lo señaló de hacer lo mismo que los otros gobiernos, el Presidente les pidió confianza porque no es igual que los anteriores mandatarios.

"No se confundan, no somos iguales, no somos corruptos, no permitiremos la impunidad, no somos encubridores y queremos que se haga realidad la justicia en México", aseguró.

"No me importa que griten, tienen todo el derecho, es legítimo. Puedo enfrentar esta situación lamentable y grave porque no tengo problema de conciencia, cuando fui opositor siempre me opuse a la política de los gobiernos neoliberales y protesté en todas las plazas públicas. Por eso puedo enfrentar cualquier circunstancia por difícil que sea", sostuvo.