No voy a echarme para atrás: AMLO

Ciudad de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no cederá en su idea de que las Fuerzas Armadas estén al frente de las labores de seguridad pública, para combatir el crimen y la violencia.

A pesar del acuerdo que se alcanzó en el Senado, entre Morena y el resto de los partidos políticos, el Mandatario fustigó a quienes han criticado su propuesta.

"¿Qué quieren los de la Oposición, los conservadores? ¿que fracasemos? ¿para eso es la oposición?. Se me hacen muy mezquino, porque, además, no me voy a dejar, soy perseverante. No voy a echarme para atrás", expresó.

"Cuando hablo de que es un doble discurso y de que hay simulación es que, por un lado, piden el apoyo del Ejército los gobernadores del PAN, los Gobernadores del PRI, y por el otro dicen: no a la militarización. ¿En qué quedamos?".

El Mandatario evadió los cuestionamientos directos sobre si avala o no el acuerdo de la Cámara alta para que el mando de la Guardia Nacional sea civil.

En respuesta, se limitó a insistir en que necesita de la disciplina, capacidad y lealtad de los elementos castrenses para hacer frente al crimen.

"Ya nosotros hemos dicho que necesitamos el apoyo del Ejército y de la Marina para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia", expresó.

"No queremos ser simuladores. No vamos a aceptar leyes que no resuelven el problema, no queremos una reedición de la Policía Federal que no funcionó".

"¿Estaría de acuerdo en un mando civil?", se le preguntó.

"Es como lo propusimos, para que no haya ningún problema. Eso ya se está viendo, esto en particular, eso se está viendo", dijo.

Aunque pidió esperar a mañana, para que se consumara la votación en el Senado, el tabasqueño respondió, a pregunta expresa, que se analiza la posibilidad de vetar la reforma, en caso de que no cumpla con sus expectativas.

"¿Habría veto presidencial?"

"Están analizándolo, lo van a ver, lo que pasa es que yo sí necesito del apoyo del Ejército, entre otras cosas, porque tienen disciplina, tienen profesionalismo. Son 220 mil elementos. Es la institución que más infraestructura tiene en el País", contestó.

DE NUEVO CONTRA EXPRESIDENTES

Por segundo día consecutivo el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por supuesta corrupción en sus administraciones.

Durante su conferencia de prensa mañanera, el mandatario nacional sostuvo que está limpiando de corrupción al gobierno porque administraciones anteriores dejaron un "cochinero".

Detalló que el sexenio en que más crecen las diferencias, fue en el de Carlos Salinas, a quien acusó de la entrega de bienes nacionales a particulares.

"Por eso yo llamo a Salinas el padre de la desigualdad moderna. Ahí empieza todo", dijo.

Sobre Zedillo lo señaló de convertir deudas privadas en deuda pública y de entregar a los ferrocarriles.

"Luego la propuesta de cambio, le siguieron se destacó Fox en la entrega de concesión para la explotación minera. Y fue el predominio de la corrupción, del derroche y la antidemocracia. Alguien que surge de un movimiento para hacer a un lado a un partido de estado autoritario y llega con el apoyo de la gente y traiciona ese objetivo fundamental", señaló.

Sobre el ex presidente Felipe Calderón, López Obrador sostuvo que entregó más concesiones y entregó a las empresas mineras 21 millones de hectáreas.

"Y actuó con una irresponsabilidad supina, sin tener un diagnóstico, sin atender las causas, le pegó un garrotazo al avispero a lo tonto, declara la guerra a las bandas de la delincuencia y violencia y desaparecidos", expresó.

Mientras que de Enrique Peña Nieto, dijo que hubo corrupción.

"Tengo que dar atenciones porque a veces se padece de amnesia y conservadores suelen ser muy parciales. Estamos limpiando porque dejaron un tiradero, un cochinero. La política neoliberal fue de saqueó y de pillaje. No solo imperó o prevaleció la corrupción, sino se arraigaron las prácticas de corrupción en el servicio público", externó.