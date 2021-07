Luego de que en la serie "Chivas: El Rebaño Sagrado", de Amazon Prime Video, se presentara una discusión entre el "Pollo" y Dieter Villalpando, a quien Briseño le reclama su falta de actitud, el zaguero refrendó su opinión.

Noticia Relacionada No voy a cambiar: Briseño

"Quien vista la playera de Chivas tiene que ser un jugador comprometido, alguien que piense primero en los compañeros. Estando aquí debes tener carácter para soportar que te tiren o que te elogien, ya que lo que pasa en este club suena en todo el País. Debe conocer la historia del equipo, conocer a la afición que siempre nos apoya y por último, es necesario que cuente con hambre ganadora, que siempre quiera más.

"Lo que salió en la serie son cosas que pasan normalmente en un equipo de futbol. Soy un tipo que vive intensamente su pasión y su trabajo, entonces me entrego al máximo diario", agregó Briseño en conferencia de prensa.

"Soy como soy, tal cual, eso me ha llevado a estar donde estoy, he pasado por varios equipos y siempre han tenido una grata impresión de mí, no voy a cambiar".

El "Pollo" aplaudió la continuidad de Víctor Manuel Vucetich en el banquillo rojiblanco.

"Dejar a Vucetich en la dirección técnica fue la decisión más acertada, ya que necesitamos un proceso y tiempo para adecuarnos. Esta es la primera pretemporada larga para trabajar con él", destacó.