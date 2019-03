No volvería a interpretar a ´Tere la secretaria´

Ciudad de México.

La actriz Raquel Garza ya no trae los grandes lentes y el cabello esponjado como lo hiciera caracterizada de "Tere la secretaria".

Aunque está agradecida por el impulso que significó en su carrera interpretarla pide que le dejen hacer otro tipo de personajes.

"La gente cree que yo estoy enojada con ese personaje, que me molesta. Tere la secretaria me dio voz, me dio cara, gracias a este personaje yo aquí empecé a subir", comenta.

EL INICIO DE UN SUEÑO

Garza considera que interpretarlo fue el inicio de un sueño en la actuación pero también cree que todo tiene fecha de caducidad y por ello tenía que seguir caminando en su carrera como actriz.

"Yo respeto, admiro a mucha gente que puede mantener un personaje; es sumamente difícil lograr el cariño del público durante tantos años pero yo no quería eso yo quería seguir jugando conocer nuevas historias explorar otras vidas", explica.

"Tomé una decisión correcta", aclara.

Para la celebridad, "Tere" era un personaje más pero fue el público el que lo convirtió en algo emblemático. Explica que ya no volvería a darle vida pues ya no tiene la edad además de que ya no entra en los nuevos formatos.

"El periodismo cambió, la forma de contar un chisme de hacer televisión, yo no creo que tendría cabida ya Tere, ya tuvo su momento".

Raquel Garza se llevó el premio TvyNovelas como Primera actriz en la pasada entrega realizada el fin de semana gracias a su trabajo en la telenovela "Amar a muerte".

La actriz ganó el reconocimiento en una terna en la que competía con personalidades como Carmen Salinas y Diana Bracho.