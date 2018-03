No volveremos a ser tapete de EUA: Ricardo Anaya

Cd. de México.- El candidato a la Presidencia por la coalición "Por México al Frente", Ricardo Anaya, aseguró que México no volverá a ponerse de tapete frente a Estados Unidos como lo ha hecho la Administración de Enrique Peña Nieto.



"Nuestro País nunca más se volverá a poner de tapete frente a un Gobierno estadounidense como ha ocurrido, lamentablemente, con la actual Administración", aseguró Anaya ante migrantes.



En una reunión en Los Ángeles, California, el candidato ofreció a diferentes grupos actuar con firmeza y estar de su lado, no con Donald Trump.



Condenó el error, "vergonzoso" del Gobierno de Peña Nieto de haber recibido en Los Pinos a Donald Trump como jefe de Estado cuando era candidato del Partido Republicano.



"Lo que hay que hacer es pararse con firmeza y con dignidad y estar del lado de ustedes, no del lado de un Presidente que se ha dedicado a denostar y lastimar a lo mejor de lo que tiene nuestro País", expresó el ex presidente del PAN.



"Y sí, México necesita mucho de Estados Unidos, pero Estados Unidos necesita de México; les preocupa la migración indocumentada y a nosotros el tráfico de armas y de drogas", expuso con diversos representantes de migrantes que han hecho trabajo político con PAN, PRD y MC.



También con futuros candidatos que representarán a la coalición, Anaya aseguró que habrá respeto a nuestro País cuando las autoridades mexicanas se plantean con firmeza y dignidad.



"Yo les prometo que así será. Voy a trabajar todos los días con todas mis fuerzas, porque a ese México que está aquí en Estados Unidos le siga yendo bien y se reconozca esa extraordinaria labor que todos los días hacen ustedes. Son lo más valioso que tiene nuestro País y lo menos que puede hacer el Gobierno es reconocerlo y defenderlos", ofreció el frentista.



"El Gobierno mexicano ha actuado de manera indigna, se ha faltado al respeto a sí mismo y por eso hoy el Gobierno estadounidense no respeta al Gobierno mexicano".



También, Anaya refrendó que México no pagará un centavo por la construcción del muro en la frontera.



En el encuentro llamado "Visión Política en Materia de Migración", los participantes pidieron un diagnóstico integral de lo que es ser migrante y propuestas del Ejecutivo nacional si ganara Anaya; rescate del programa 3x1 para migrantes y nuevos enfoques; secretaría del Migrante; apoyo a la producción y comercialización de los productos del campo, artesanales y turismo rural; seguridad y aduanas; y participación política, entre otros puntos.



Ricardo Anaya dijo que atendería la petición de reponer el programa 3x1.



También considerar la propuesta de una Secretaría de Migrantes o generar un presupuesto transversal en todas las Secretarías para atender a los migrantes.



Acompañaron a Anaya los diputados Alejandra Reynoso, del PAN, y Agustín Basave, del PRD.



También el Secretario de Relaciones del PRD, Irán Moreno; y la secretaria General de Movimiento Ciudadano, Pilar Lozano.