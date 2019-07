No volverá a interpretar a "Legolas"

Cd. de México.- El actor Orlando Bloom considera que ya está bastante mayor para volver a interpretar al elfo Legolas, personaje de El Señor de los Anillos, en la adaptación a serie que Amazon Prime prepara, reportó The Hollywood Reporter.

"No sé dónde podría entrar en ese mundo, en realidad. Si ustedes dicen que habrá un Legolas, ellos seguramente han conseguido a un chico de 19 años quien está listo para ello", comentó durante un panel para la Television Critics Association este sábado.

"No sé cómo lo abordarán. No he tenido ninguna conversación al respecto".

Añadió que en el pasado estuvo escéptico con la posibilidad de que alguna productora decidiera hacer un remake de la historia, que está basada en los libros de J. R. R. Tolkien.

"Es gracioso, recuerdo estar en el set con (el director) Peter (Jackson) hace 20 años y él decía: '¿No sería gracioso pensar en cuando alguien haga un remake de El Señor de los Anillos?'", comentó entre risas.

"Estábamos en medio de una toma extraordinaria y yo estaba como: '"Nunca va a suceder, nunca va a suceder!'. Y aquí estoy, trabajando para Amazon y ellos lo están rehaciendo".

Durante el evento, el famoso, al lado de la actriz Cara Delevingne, presentó la serie Carnival Row, sobre la cual se anunció que tendrá una segunda temporada a pesar de que aún no se ha estrenado la primera.

La serie está ambientada en un mundo de fantasía en la época victoriana, en el que criaturas mitológicas coexisten con los humanos como resultado de un movimiento de inmigración tras la invasión de los hombres en sus tierras.

Bloom interpreta a Philo, un detective humano quien está investigando una serie de asesinatos mientras mantiene una aventura amorosa con Vignette, un hada que será encarnada por Delevingne.

"Da una mirada al miedo que tiene la gente. Hay mucho temor en el mundo alrededor de los migrantes y cómo se van a involucrar en nuestra sociedad", dijo Bloom.

La producción se estrenará el 30 de agosto a través de Amazon Prime.