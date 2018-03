‘No la violé… es mi amante’

“No la violé…somos amantes”. Esto afirmó a Laura, su madrastra, vía telefónica, un joven taxista acusado de secuestrar y abusar de una ama de casa.

EL MAÑANA investigó con autoridades ministeriales, vecinos y familiares del acusado y logró contactar a la madrastra de Eduardo, de 20 años, un operador de taxi.

El pasado miércoles las autoridades federales reportaron un caso de presunto secuestro y violación registrado en un domicilio de la colonia Unidad Obrera, donde Eduardo al parecer mantenía privada de su libertad a la joven ama de casa, quien es menor de edad, y a las dos hijas de ésta, de 3 y 4 años.

El presunto victimario no fue detenido por elementos de la Policía Federal que acudieron al llamado de auxilio del esposo de la víctima, un tortillero de 40 años.

Los agentes ingresaron al domicilio ubicado en el 200 de la calle Cuarta, esquina con Querétaro, y trasladaron a la joven ama de casa y las dos menores ante las autoridades competentes, donde le proporcionaron a la joven las medidas de protección para víctimas del delito.

En el lugar de los hechos la Procuraduría General de Justicia del Estado inició la investigación.

En el garaje del domicilio se encontraba un taxi, al parecer descompuesto porque tenía evidencia de abandono, cubierto con polvo de varios días. Dicho vehículo es propiedad de la señora Laura , madrastra del presunto victimario.

LOS HECHOS

El pasado miércoles agentes federales informaron que a las 6:00 horas habían recibido por el teléfono de Emergencias 911 un reporte sobre el secuestro de la joven y sus hijas, quienes al parecer había sido “levantadas” violentamente por un taxista.

Los agentes agregaron que posteriormente, cuando realizaban patrullajes por el sector, a las 13:45 recibieron una llamada del esposo de la víctima, quien les comunicó que ya había localizado el domicilio donde la tenían secuestrada.

Los federales reportaron que a las 14:10 incursionaron en la vivienda, rescatando a la víctima y sus pequeñas hijas.

Los agentes comentaron que la joven fue quien telefónicamente le dijo a su esposo donde se encontraba secuestrada y que cuando ellos arribaron al lugar la joven gritó pidiendo ayuda por una ventana.

Pero vecinos aseguran que antes de que llegaran los agentes federales, el esposo de la víctima se encontraba sentado en la banqueta, vigilando, enfrente del domicilio del taxista, oculto atrás de un automóvil.

Luego de realizado el rescate las autoridades ministeriales pusieron sellos en las puertas y portón de acceso, clausurando la vivienda.

En su garaje quedó el taxi 075, propiedad de la señora Laura. En la base de radio taxis, ubicada en el Libramiento Oriente, reconocieron a la señora como asociada de la base, quien manejaba dicha unidad, la cual tenía un mes y medio de haber sido reportada como descompuesta por la mujer, quien le dio de baja.

En tanto que del hijastro desconocieron relación alguna con la base, porque labora en otras bases de taxis.

Laura corroboró que su hijastro Eduardo trabaja eventualmente en otras dos bases de radio taxis, alternadamente, y que hace ocho meses junto con su esposo le brindaron ayuda albergándolo en su domicilio de la calle Cuarta, inmueble que ellos rentan a otra persona.

Y destacó que en hace seis años de vida marital con el papá de Eduardo, este no les ha causado algún problema.

Explicó que por cuestiones privadas viajaron al estado de Campeche desde hace varias semanas, iban a viajar en el taxi pero el auto tuvo un desperfecto mecánico en la transmisión y tuvieron que dejarlo en el garaje, encargando su cuidado al hijastro.

Autoridades del Centro de Justicia para las Mujeres indicaron que por esos hechos se inició una investigación por el probable delito de violación y que están a la espera de los resultados de los estudios periciales proctológicos y ginecológicos para establecer o desechar la comisión de ese delito.

A la joven se le brindan las medidas de protección necesarias y un kit de PPE (Profilaxis por Expulsión), que se utiliza para detectar enfermedades de transmisión sexual y probables embarazos consecuencia de abusos.

Y la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas o no Localizadas reportó que se realizan las diligencias, sin precisar si iniciarán una carpeta de investigación por el delito de privación ilegal de la libertad o el que resulte.

‘¿Por qué andas con casadas?

Desde Campeche, Laura reveló a EL MAÑANA la conversación con su hijastro. Las siguientes son sus declaraciones:

“Me dijo que andaba con ella, que eran amantes, y que según el marido de ella la maltrataba, la golpeaba y la tenía amenazada. Que ese día ella le pidió posada a mi entenado y él la llevó a mi casa.

“Como el marido la andaba persiguiendo, porque ya tenían problemas, dio con ella y llegó con los federales a la casa. Ella es menor y el marido en un poquito más grande, nos dijo mi entenado.

“Mi esposo regaño a mi entenado, le dijo que porque andaba con mujeres casadas, pero el chamaco pues es joven y anda trabajando, ahí no falta quien le eche el ojo. Usted sabe que en ese medio de trabajo se facilitan las cosas, yo trabajo en lo mismo, y hay compañeros que llevan mujeres que no tienen para pagarle el servicio y les ofrecen relaciones. La verdad ese trabajo desafortunadamente así es, hay quienes caen muy fácilmente pero no todos piensan de la misma forma.

“Mi entenado nos contó que la llevó a la casa como a las siete de la mañana, que una vecina le prestó huevitos y aceite y que el preparó la comida, que ella se quedó limpiando la casa, pero el marido llegó con la mamá de ella y los federales y se armo el escándalo.

“El día del problema él paso por la casa y vio a los federales, y como le dio miedo se está escondiendo, está desesperado, pero posiblemente se presente para que se aclaren las cosas. Eso quisiera yo.

“El que la golpeo es el marido, ella fue pedir auxilio al muchacho, pero el no quería que se quedara porque sabe que yo soy muy delicada.

“El me aseguró que no la había violado, que son amantes desde hace dos meses.

“A lo mejor la muchacha eso dice para defenderse del propio marido, porque como usted sabe que pocas personas tienen el valor civil para decirle al marido: ¿pues sabes qué? es mi amante ¿verdad?

“Entonces pudo haber inventado que la tenía ahí secuestrada, pero Dios sabe que no es así”.

”No tuvo el valor civil para decirle al marido: ‘pues sabes qué, es mi amante”. Laura, madrastra de Eduardo

FILTRO. Kit PPE que las autoridades proporcionan a víctimas de delitos sexuales para detectar enfermedades y embarazos producto del abuso.

REJA. La entrada del cuarto trasero del domicilio también fue clausurado por las autoridades ministeriales.