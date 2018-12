No vine para hacer campeón a Chivas: Higuera

"Por mi cabeza nunca ha pasado la parte de renuncia porque no me trajeron para que el equipo funcione en la cancha de forma directa". José Luis Higuera, director general de Chivas.

Luego del mal desempeño del Rebaño en Emiratos Árabes, el director general de las Chivas, José Luis Higuera, repartió culpas que incluso alcanzaron al exdirector deportivo Francisco Gabriel de Anda quien renunció tras la salida de Matías Almeyda.

"Es un fracaso de todos terrible, es vergonzoso, y en eso tiene su grado de planeación que Paco (Gabriel de Anda) no ejecutó, él tiene su pequeña parte de responsabilidad", dijo para el programa ESPN Radio Fórmula.

Cuando el semestre del Rebaño no podía empeorar más, llegó el título del América en el Apertura 2018. Un día después de haber quedado eliminados en el Mundial de Clubes ante el Kashima japonés, las Águilas conquistaron su título número 13 y se convirtieron en el equipo más ganador del futbol mexicano.

"Claro que dolió mucho ver al América ser campeón, pero seguiremos trabajando para conseguir el nuestro", finalizó.

Ante el mal Apertura 2018 en el que los rojiblancos sumaron si tercer torneo sin clasificar, con apenas un triunfo en casa en un año y tras quedar en el lugar sexto del Mundial de Clubes, Higuera descartó renunciar a la institución y añadió que el equipo no está a la venta.

"Por mi cabeza nunca ha pasado la parte de renuncia porque no me trajeron para que el equipo funcione en la cancha de forma directa. No vine para hacer campeón a Chivas, sino para otra situación empresarial", afirmó Higuera "El equipo no está en venta.

Sobre el torneo venidero, los señalados y responsables del desempeño deportivo del Guadalajara serán el técnico José Cardozo y el director deportivo Mariano Varela.

"Las decisiones deportivas de salidas y llegadas las plantearon Pepe Cardozo y Mariano Varela, no son decisiones ni sentimentales ni de consecuencias. La prioridad es seguir las decisiones y solicitudes totalmente deportivas", comentó.

"Las ventas de jugadores son más porque son una oportunidad para los jugadores, no tiene que ver con necesidad".

Hoy hizo prueba médicas la cuarta incorporación Luis Madrigal quién llega procedente del Monterrey; los otros tres refuerzos son Hiram Mier, Dieter Villalpando y Alexis Vega.

Las bajas son Edwin Hernández, Orbelin Pineda, Ángel Zaldívar, Carlos Salcido, Ángel Sepúlveda y César Huerta.

Se tenía programado que Amaury Vergara tomara parte del manejo del club".