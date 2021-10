´No vengan a Reynosa, no hay cupo´

No hay cupo para más migrantes en Reynosa, por ello el llamado a los centroamericanos que han partido en las últimas horas rumbo a Estados Unidos, va enfocado a evitar su tránsito por la región, que en la actualidad enfrenta una crisis dentro y fuera de los albergues.



Directivos de la casa de asistencia Senda de Vida donde hay más de mil 300 migrantes, incluyendo menores de edad y mujeres embarazadas, comentaron al respecto. "Aunque quisiéramos aceptar a estas personas no podríamos, porque ya no tenemos lugar, incluso tenemos una lista de quienes están esperando, lo ideal sería que no vinieran para acá, que buscaran otra ruta, de lo contrario solo empeoraría la situación".