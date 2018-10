No ven disminución en precio de energía

Dueños de negocios y ciudadanos, no han visto disminución en las tarifas de energía eléctrica, por el contrario han tenido que bajarle al consumo como por ejemplo en el uso de aires acondicionados pese al calor que se presentó semanas atrás.

Tanto en negocios de diversos giros, así como en los propios hogares, las personas no han logrado reflejar una baja en el costo de la luz, aunque han escuchado de reducciones paulatinas, nada ha pasado, por el contrario el recibo llega más caro.

Supuestamente iba a bajar un 60 por ciento algo así, pero no, no ha habido ninguna variación Antonio Salmorán Sánchez, pintor automotriz, habitante de Almendros sector 2

"Aun no he visto cambios, hemos estado pagando un promedio de 450 y 526, en este último 470 pesos, no ha habido ninguna disminución, que haya bajado la luz, supuestamente iba a bajar un 60 por ciento algo así, pero no, el recibo que llegó se pagó la misma cantidad, no ha habido ninguna variación", dijo Antonio Salmorán Sánchez, pintor automotriz, habitante de Almendros sector 2.

En mi último recibo fue de 3 mil 800 que es comercial, y anterior pagaba a lo mucho mil 100 pesos, pero ha subido bastante . Faustino Hernández, dueño de taller mecánico

"En la luz no hemos visto nada, va subiendo, sigue el aumento, ojalá que con el nuevo gobierno baje o se normalice, pero ahorita no hay cambio de nada, en mi último recibo fue de 3 mil 800 que es comercial, y anterior pagaba a lo mucho mil 100 pesos, ha subido bastante, llevo como ocho meses pagando eso, no he visto cambios, va aumentando de poco a poco", dijo Faustino Hernández, que tiene su taller mecánico.

"No he visto cambios, por el contrario ha aumentado, hace dos meses y está a punto de llegar mi recibo, pague 850 pesos y antes 350 pesos, está subiendo la luz", comentó Víctor Pérez, comerciante.

"No podemos fallar en pagarlo porque luego la pueden cortar y luego el problema es que vayan y te reinstalen la luz, tarda y las cosas se echan a perder, ahorita que está fresco a lo mejor aguanta, pero en calor no, disminución no hemos visto, nosotros dejamos de usar el aire porque salía caro el recibo, pagaba arriba de 2 mil 200 porque no se usan bajo el costo a 400 o 500 pesos", expresó un dueño de comercio que prefirió reservar su nombre.