No se ve Zelarayán en otro club que no sea Tigres

Lucas Zelarayán se ve jugando en Tigres en el Apertura 2018.

El volante argentino dijo que no ve los rumores que lo colocan en el Racing de Argentina, y dijo que trabaja para dar resultados en el equipo donde se encuentra, que es el felino.

"Yo la verdad no puedo pensar en otra cosa que no sea el club donde estoy en el momento, como lo es Tigres ahora. Ya lo dije hace seis meses y lo sigo diciendo, mientras yo tenga la camiseta de Tigres la voy a defender a muerte y no puedo pensar en otra cosa ni en otro club", señaló.

"Lo demás, negociaciones, ofertas, se encargan de club a club y yo solo me dedico a entrenar y a defender el escudo que tengo, en este momento estoy en Tigres, me toca jugar en Tigres y pienso en el partido del sábado; si me toca jugar, tratar de hacer lo mejor para que el equipo gane".

¿Entonces te ves en Tigres?

"Sí, la verdad que sí (me veo en Tigres). El otro día fue un gran partido que tuvimos en el Campeón de Campeones y en lo personal me sentí bien y obviamente ya pensando en el partido de sábado, ya pensando en arrancar bien el torneo", explicó.

"Hicimos una buena pretemporada, el partido del otro día (con Santos) sirvió para que el equipo agarre confianza. Por muchos pasajes del partido jugamos el futbol que buscamos en la pretemporada y trataremos de este sábado poder mantenerlo, aunque sabemos que León es un gran equipo que se hace muy difícil en nuestra cancha. Ojalá podamos plantear el mismo futbol que como lo hicimos en Estados Unidos y podamos sacar el juego adelante".