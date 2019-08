No ve Yotún título como obligación

En Cruz Azul ven como responsabilidad ser protagonista y lograr el título de Liga BBVA, pero no como una obligación. Así lo consideró Yoshimar Yotún que sabe bien de la deuda por no haber ganado el campeonato tras 21 años y medio, pero no se asusta por esa historia.

"Somos equipo grande y tenemos que estar siempre arriba, esa es la responsabilidad que siempre tenemos, más allá de la obligación de ganar", explicó.