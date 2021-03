"No van a faltar vacunas", responde AMLO a Alfaro

Luego del reproche del Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de que a la zona metropolitana de Guadalajara no ha llegado ni una sola vacuna contra Covid-19, el Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió la dispersión de éstas muy pronto.



"No van a faltar las vacunas Gobernador. Me da mucho gusto porque no fue fácil que se consiguieran las vacunas que se necesitan, pero ya tenemos contratos para garantizar que todos los mexicanos, todos los adultos mayores de Jalisco van a quedar vacunados a más tardar al finales del mes de abril, cuando menos con una dosis", prometió.