No vamos a transar con la delincuencia: AMLO

ZAPOPAN, Jal.

Al encabezar la ceremonia de la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en esta ciudad, el mandatario manifestó que su administración no violará derechos humanos, puesto que, indicó, no es con masacres como se resuelve este problema, sino con inteligencia.

"No vamos nosotros a negociar con la delincuencia, no vamos a transar con la delincuencia, vamos a actuar con estricto apego a la ley, bajo el principio liberal de que 'al margen de la ley nada, y por encima de la ley nadie'.

"No son los mismos tiempos, desde luego no vamos a violar derechos humanos, no es con masacres como se resuelve este problema, va a ser con más inteligencia que fuerza. Vamos a seguir combatiendo a la delincuencia y no vamos a dejarnos intimidar", dijo.

Tras el término de este acto, el presidente López Obrador se traslada a Colima, donde mañana viernes encabezará la reunión de seguridad y visitará el puerto de Manzanillo, donde el propio gobierno federal ha reconocido que es una de las principales puertas de entrada de droga al país.