No vamos a revelar fuentes: J. Ramos

Ciudad de México.

El periodista Jorge Ramos cuestionó al Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre su petición de que los periodistas revelen fuentes.

El Mandatario federal le respondió que respeta la libertad de expresión y que su Gobierno nunca va a atentar contra el periodismo.

"En cuanto a lo que dices del Reforma yo creo que garantizando la libertad de expresión, sin censura, no hacer lo que se hacía anteriormente cuando el Reforma protegía a gobiernos del periodo neoliberal que protegió a Salinas, que protegió a Zedillo y a todos y que incluso tengo pruebas de que ayudó a legitimar el fraude electoral del 2006 y apoyó mi desafuero porque es un partido, sí es un partido, es un periódico conservador pero independientemente de esa postura conservadora, cuyo distintivo es la hipocresía, independientemente de eso, siempre se les va a garantizar el derecho a manifestarse".

A continuación las preguntas del periodista Jorge Ramos (JR) y las respuestas del Presidente.

*-JR: Pero revelar fuentes, yo orgullosamente llevo mucho tiempo trabajando en Reforma y eso no es cierto.

"Nunca jamás vamos nosotros a atentar contra el periodismo no va pasar lo que sucedió, ellos no dijeron absolutamente nada cuando un Gobierno de derecha, conservador, expulsó a José Gutiérrez Vivó, lo desterró, o lo que pasó en el sexenio pasado con Carmen Aristegui, eso jamás Jorge va a suceder".

*-JR: ¿Pero no cree que relevar las fuentes periodísticas, revelar las fuentes, es un ataque a la libertad de prensa?

"No, no es ningún ataque".

*-JR: Ningún periodista señor presidente va a revelar las fuentes, ninguno. Si usted hubiera publicado la carta no hubieran tenido que usar fuentes confidenciales.

"Pero que no revelen las fuentes, Jorge, no es obligatorio ni va a haber coerción, no va a haber represión".

*-JR: ¿Ya no está pidiendo que revelen las fuentes?.

"No, si lo dije desde el principio".

"Lo dije desde el principio, el primer día lo dije y si no quieren revelar las fuentes que no las revelen".

*-JR: No las van a revelar.

"No le hace".

*-JR: Ni ninguno de nosotros las va a revelar.

"Sabes por qué lo dije, porque quiero ejercer mi derecho a la réplica y que haya diálogo circular".

"¿Por qué ellos sí pueden plantear que haya transparencia y yo no puedo pedir que haya transparencia?".

*-JR: No revelar las fuentes, jamás.

"En este caso se trata de una carta que se envió a un Gobierno extranjero y de repente aparece publicada en el periódico REFORMA".

*-JR: Ese es nuestro trabajo

"Si no las quieren revelar, las fuentes, están en su derecho pero yo también tengo derecho a manifestarme. ¿También, no? Es mi derecho".