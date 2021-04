No vamos a ir a casa de Lorenzo: Salgado

"No vamos a ir a la casa de Lorenzo, no vamos a ir, yo ya sé dónde vive, ya me dieron bien la dirección, pero no vamos a ir, aquí vamos a esperar a Lorenzo, algún día tiene que venir acá", sentenció.

En su segundo mensaje a sus seguidores en el plantón que sostiene afuera de la sede del INE, Salgado ironizó diciendo que simplemente les había preguntado si querían conocer la casa del consejero presidente, Lorenzo Córdova.

"¿Ustedes saben dónde vive Andrés Manuel? Ahí en Palacio. Que se sepa en dónde vivimos ¿Hay algún inconveniente?", cuestionó a sus seguidores, quienes le respondieron que no.

"¿Entonces, qué esconden? Ahí estaba sentadito y ya me dijeron dónde viven. ¡Ah, pero es una bomba! Salgado Macedonio incita a la violencia y en los estados se están moviendo y eso es grave, porque les pregunte que si no les gustaría saber dónde vive Lorenzo", añadió.

"Mañana nosotros después de las seis, de conociendo el resolutivo nos vamos a Guerrero. No vamos a rayar, bloquear, vamos a respetar. Vamos por la vía jurídica. Si resuelven en nuestra contra, vamos a volver a impugnar.

"¿Ya no me parezco al de antes, verdad? Mucha serenidad y paciencia", agregó Salgado.

Acompañado por una decena de diputados federales, el líder del partido, Mario Delgado, acusó a los medios de comunicación de sobredimensionar las declaraciones de Salgado.

"Ahora le están dando vuelo a las redes a todo lo que dijo Félix hace rato. Somos un movimiento pacífico, y trajimos flores a los policías, consejeros, porque nunca hemos sido violentos.

"Para que no traten de darle vuelo a declaraciones para desprestigiarlos, no estamos amenazando a nadie, no estamos presionando a nadie, estamos aquí porque tenemos la libertad de oponernos a actos en contra de la democracia", añadió el dirigente.