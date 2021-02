No va Maki por diputación

Como doctora no puedo abandonar un paciente en un estado crítico o salirme en medio de una cirugía. Reynosa está viviendo una pandemia´´. Maki Ortiz, Alcaldesa de Reynosa

"El motivo más importante es que como doctora no puedo abandonar un paciente en un estado crítico o salirme en medio de una cirugía. Reynosa está viviendo una pandemia, han aumentado los casos y las lamentables defunciones, los Presidentes Municipales tenemos 10 meses trabajando coordinadamente con Gobierno Estatal y Federal para contener esta pandemia, ya hemos aprendido y nos hemos capacitado mucho en todo este tiempo", escribió.

De acuerdo al texto, su decisión de no participar y continuar como alcaldesa hasta el último día que le corresponde, fue motivada por las necesidades que han aparecido en la contingencia por la pandemia.

Por lo que consideró necesario que los próximos candidatos tengan como prioridad el combate a la enfermedad, así como el desarrollo.

"Dejar la responsabilidad a alguien que no ha vivido estos meses con este virus desconocido para el mundo, y con el que todos los días debemos ir adaptándonos, actuando en consecuencia, es complejo para los que llevamos 10 meses en esto, imaginen para alguien que no tenga ni idea, me inquieta y me preocupan probables consecuencias".

Y agregó:

"Prefiero cumplir con los ciudadanos que por algo tan generosamente me reeligieron, estaré en mi Ciudad hasta el último día en que ustedes me hicieron el honor de elegirme para dirigir nuestra querida Reynosa, les debo tanto cariño y solidaridad".

Previo a las elecciones del 6 de junio en Tamaulipas donde se renovarán las alcaldías, diputaciones locales y federales también expresó la importancia de que los jóvenes muestren interés por participar..

En ese sentido, hablo sobre su hijo Carlos Peña Ortiz, actual titular del Sistema DIF. "Si piensan que lo digo por mi hijo Carlos, lo digo por él y por todos, al final nadie ha trabajado más ayudando, que las áreas que atienden directamente a la ciudadanía en esta pandemia como DIF y SEDESOL en donde Carlos y otros jovenes junto a otros mayores, han participado diariamente ayudando y al día de hoy han recorrido todas las colonias vulnerables de la ciudad llevando ayuda y arriesgando su salud y su vida".

Ortiz Dominguez pidió a la población no "asustarse" ante las coaliciones políticas que se ha generado y por el contrario, evaluar a los candidatos.