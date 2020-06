No usar bien cubrebocas puede ser perjudicial.-Ssa

"El lineamiento nuevo de la Organización Mundial de la Salud pone una serie de elementos que hacen ver usos posibles, posibles beneficios y grandes limitaciones", dijo en conferencia de prensa.



"Respecto a lo que se ha indicado en México, no cambia nada porque es exactamente lo que hemos presentado, diciendo, está en lineamientos desde febrero".



El funcionario señaló que quien use cubrebocas debe tomar en cuenta que no es una barrera de protección absoluta.

"Si no se usa bien podría ser perjudicial porque podría contribuir a contagiarse y contagiar a otras personas", advirtió.



Reiteró que la idea generalizada de que el cubrebocas es la solución no está cimentada en el conocimiento científico.



En tanto, Alethse de la Torre, directora general del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH, dijo que, antes que ese insumo, el alcohol gel no debe faltar en los traslados.



Explicó que el uso del cubrebocas no es una medida única, sino adicional.



Refirió que en los lineamientos de la OMS también se señalan riesgos potenciales al portarlos como: autocontaminación (al manipularlo y tocar cara), condiciones de humedad al no cambiarlo, dolor de cabeza y dificultad para respirar, y lesiones en la piel.