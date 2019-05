No todos son fifís... hay niveles, aclara López Obrador

Cd. de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que desde que hizo popular la palabra "fifí", ahora todo mundo siente serlo.



Por ello, en su conferencia matutina aclaró qué significa esa palabra para él.



"¡Ya dije! A ver, voy a definir de nuevo lo de fifí. Se malinterpretó, ya todo mundo, no todos pues, pero muchos se sintieron fifís. ¡No! Hay niveles", ironizó.



"El 'fifí' es como el junior de conservadores, de oligarcas".



Recordó que esto surgió cuando la clase conservadora estaba en contra del Presidente Francisco I. Madero.



"¿Qué creen que pasó? Los fifís en ese entonces quemaron la casa de la familia Madero y cuando asesinaron a Gustavo (el hermano del Presidente), salieron a las calles en sus coches a celebrarlo, eso eran los fifís, con una prensa de respaldo, una prensa fifi, conservadora", dijo.



"Entonces estamos hablando de una circunstancia muy especial. Entonces no es para que todo mundo se sienta fifí, sólo que tenga ese pensamiento conservador y esas actitudes, entonces no son ustedes fifís, son periodistas profesionales, honestos y diría yo abnegados porque les pagan muy poco".



En su campaña a la Presidencia, la primera vez que López Obrador usó el término fue el 22 de noviembre de 2017, al llamar "burocracia fifí" al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI), después que avalara ocultar información sobre la compra a sobreprecio de la planta chatarra Agro Nitrogenados, hecha por Pemex en 2013.



El 5 de febrero de 2018, en su gira por Puebla, el tabasqueño catalogó a si a REFORMA por publicar que en cuatro estados se registraron enfrentamientos por la designación de candidatos de Morena a diversos puestos de elección, pues aseguró que estaba exagerando, ya que no había tal enojo entre los militantes de su partido.



"Nada, nada, eso también tiene que ver con el periodismo fifí del REFORMA, sí", aseguró.



"Dice que se están peleando los cargos para las plurinominales, son asambleas que se celebraron para elegir en cada distritos a 10 que van después a una insaculación, que le llaman los fifís, de manera despectiva, tómbola, pero no es elección de candidaturas".



El diccionario define a un fifí como una persona "que tiene modales y actitudes delicados y exagerados".