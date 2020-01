No todo le ha salido a la perfección a Thalía

"Casi mato a la persona que me comunicó porque imagínense que no me habían dicho que la primera entrevista que hice se movió para la tercera y la segunda para la primera. Claro que como es radio en vivo y en directo pues quién crees que quedó como una verdadera pen... sativa", contó Thalía.

Al parecer una de las personas de su equipo la pasó mal después del incidente. "Hay cabezas que han rodado el día de hoy, pero bueno, así pasa en ocasiones".