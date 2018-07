No tienen llenadera

Río Bravo, Tam.- Es cada vez más frecuente el encontrar dentro de la ciudad, calles en donde las alcantarillas no tienen tapa, este es un problema que no solo afecta al sistema de drenaje, sino también a los mismos habitantes, al caminar por estos lugares al no fijarse podrían caer en estos agujeros, detonando esto desde un simple accidente, alguna fractura o incluso hasta la muerte.

Tal es el caso en la avenida México de la colonia Morelos, en donde hace menos de 2 meses se llevaron la tapa de una alcantarilla, después de casi 25 días de que los vecinos de la localidad hicieran la denuncia de este hecho en este medio, les fue repuesta la cubierta y hace poco menos de 3 días en la misma avenida de la misma colonia pero esquina con calle Cedro, se la volvieron a robar.