No tienen aún un plan anticrimen: Guerrero

Eduardo Guerrero, especialista en seguridad, afirmó ayer que pese al anuncio de varias acciones, el próximo Gobierno federal aún no tiene una estrategia definida en materia de seguridad.

Lo que han planteado colaboradores del virtual Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo en entrevista con Reforma, son apenas ideas o ligeros esbozos de lo que será la política anticrimen.

"Espero que en los próximos meses, y ya para inicios del próximo gobierno, sí tengamos en realidad una estrategia a la que podamos llamar propiamente una estrategia, lo que tenemos ahorita no es estrategia. son ideas, algunas buenas, otras malas.

"Creo que andan un poquito sondeando el terreno, andan aventando ideas, andan buscando lluvias de ideas con otros varios actores en el país y espero que de ese ejercicio salga algo interesante y eficaz porque ¡vaya que lo necesitamos", señaló.

Guerrero consideró ideal implementar un esquema policial de Mando Mixto, aunque subrayó que en algunos sitios es necesario aplicar un Mando Único centralizado en la autoridad estatal.

De la próxima Secretaría de Seguridad, dijo que se requiere un titular sin aspiraciones políticas que pueda tomar decisiones técnicas y no distorsionadas por criterios partidistas.

¿Cuál es tu calificación de esta política poliédrica, por llamarle de ese modo, del próximo gobierno?

Yo creo la verdad que todavía no tenemos dibujada una estrategia, son algunas ideas muy incipientes, no veo nada concreto.

¿No las ves articuladas?

"No, la verdad no, sí veo por aquí y por allá como tú dices, en distintas dimensiones algunas ideas, balbuceos diría yo, pero no veo claridad todavía, no veo indicadores, no veo conexión entre las partes y pues sería muy injusto, yo le pondría obviamente una calificación muy baja si esta fuera nuestra estrategia.

¿Amnistía a criminales (de delitos no graves), vale la pena?

Sí, me parece buena idea porque si efectivamente hay muchos jóvenes sobre todo que han sido obligados, que han sido sometidos, que han sido intimidados para estar trabajando como vigilantes o como transportistas del crimen organizado, que no son en realidad hombres con vocación criminal, pero que no les queda de otra. Esa gente definitivamente merece una amnistía.

¿Legalización de drogas?

No es algo que vaya a tener una gran repercusión en términos de la violencia que padecemos, yo he hecho algunos estudios por ejemplo para el caso de la Ciudad de México, si aquí legalizáramos la mariguana el impacto digamos en ejecuciones sería de menos del 10 por ciento. No debemos ver el tema de la legalización de drogas como una salida a nuestro problema de inseguridad que tiene más que ver con debilidad institucional y un arraigo social del crimen organizado.