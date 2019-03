No tiene suerte en el amor

Ciudad de México

Alicia Machado simplemente no ha sido afortunada en el amor y asegura que hasta ahora no ha llegado el caballero que realmente la merezca.

"Mi vida amorosa es muy compleja porque para empezar nunca me he casado, no he vivido con nadie y no tengo una vida sentimental interesante. Ha sido muy discreta y muy privada, es más lo que la gente comenta que la relevancia que ha tenido para mí. Ninguno de los pendejos con los que he salido ha sido realmente importante como para haberme quedado. Nunca les he dado prioridad. Los hombres la hacen a una sufrir y le quitan mucho el tiempo", sostuvo la venezolana. A la exreina de belleza se le ha relacionado con Luis Miguel, José Manuel Figueroa y el beisbolista Bob Abreu.

ALZA LA VOZ POR LAS MUJERES

Por ahora, la actriz está concentrada en su carrera, a través de la cual desea sumar al empoderamiento femenino, como con la puesta en escena.

"Yo vivo en Los Ángeles y soy activista de nosotras las mujeres, de este empoderamiento y esta nueva era que estamos viviendo y obviamente para mí esta obra es una herramienta para que yo conozca más a mi propio género. Son monólogos feministas, pero no son agresivos, ni en contra de los hombres. Al contrario, creo que son un poco informativos de algunas cosas que las mujeres sentimos, pensamos, pero que a lo mejor no nos atrevemos a decírselas a ellos en particular", compartió.

Machado comparte escenario con Gabriela Spanic, Ana Patricia Rojo, Patricia Manterola, Jessica Coch, Ana La Salvia y Lupita Ferrer.

"Lo mejor de todo es que somos puras mujeres porque siempre dicen: ´bueno, hay que traer al galán del momento para jalar´ y aquí no. Somos puras mujeres queridas por el público que hemos demostrado salir adelante de muchas maneras. Exitosas, talentosas, aguerridas, entonces es un gran elenco y por eso nos está yendo muy bien", puntualizó.