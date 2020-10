No tiene fronteras

Michel Brown no siempre es extremo. El actor argentino se mostró poco osado frente a su esposa Margarita Muñoz cuando ella tuvo un accidente en la India mientras viajaban en motocicleta.

El reto lo asumieron hace dos años y recorrieron dos mil 600 kilómetros de este país de Asia del sur a donde llevaron cámaras para grabar lo que les sucedía.

"Me pegué con una rama en la cara y las gafas se me enterraron en la nariz, me salía mucha sangre de la cara, pero como no sentía nada, no estaba asustada, estaba tranquila y de repente le dije a Mich ´amor, graba´ y él estaba tan asustado que me dijo ´no, tenemos que buscar un hospital´, pero además el seguro no tenía ni idea de dónde estábamos ubicados en el mapa, fue hasta que me subí a un coche que me cayó el 20 de lo vulnerables que somos y que estar encima de una moto no es un juego", contó Margarita Muñoz en entrevista.

Las grabaciones, que al final sumaron 18 horas de material, las transformaron con ayuda de la productora Nippur en el documental India, íntima y extrema, que se estrenó ayer por la plataforma streaming tickethoy.live y que dejó una reflexión a los actores.

"Nos impactó mucho cómo la gente vive con lo que tiene sin mirar lo que le falta y son realmente muy felices y me parece que en eso nos darían una cátedra, sobre todo en un momento como éste", dijo Michel Brown.

Ambos están trabajando también en la serie española "Parot", que habla acerca de una doctrina que podía reducir la extensión de una condena.