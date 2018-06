No tiene familia; ella se cuida sola. Historias de vida

Me siento tan triste, si tan solo una persona se tocara el corazón y me dejara poner mi casita en su terreno, o que me dieran donde vivir, yo le pido a Dios que mejor me lleve, para descansar de tanto dolor que siento en mi corazón, sólo me dieron 30 días para retirarme de aquí y no se que voy a hacer . Doña Juanita Contreras Gutiérrez

, Tam.- Doña Juanita Contreras Gutiérrez tiene 72 años de edad, vive en una humilde y pequeña casa de madera comprimida que le construyeron "Los hermanos de una iglesia" en la calle Rodríguez número 428 de la colonia Ampliación Benito Juárez. No tiene familia, ni nadie que la proteja, ella se cuida sola, para sobrevivir vende ropa de segunda mano que la misma gente le obsequia para que se ayude, ya casi no le responden sus piernas, batalla mucho para dar pasos, pero aún así, sale a la calle a ganarse el sustento diario. La dueña del terreno en donde vive le dio 30 días para abandonarlo, dice Juanita, que ya la corrieron de ahí, y no sabe que hacer, se siente desesperada, porque no tiene a donde ir, no tiene en donde vivir, por lo cual pide ayuda a la comunidad riobravense, porque no quiere pasar sus últimos días de vida como indigente en la calle.

"Agradezco con todo mi corazón el tiempo que me permitieron vivir en este terreno, se que no era obligación de la dueña y lo hizo por 4 años, ahora ya quiere que me vaya y si lo voy a hacer, solo que necesito un pedacito de terreno para poner mi casita, ahora las cosas son más difíciles para mi, la edad ya me está pesando, me da miedo quedarme en la calle, por favor, ayúdenme", expresó Doña Juanita con profunda tristeza.

Algo con lo que sobrevive Doña Juanita es con los mil 100 pesos que le da el gobierno cada mes por medio del programa de 70 y más, en esta ocasión no se dio cuenta de que las entregas fueron en efectivo y no acudió a tiempo al DIF a que le dieran su apoyo, el cual hace rendir, será hasta el mes de agosto cuando entregarán de nuevo esta ayuda, pero por mientras carece de alimentos básicos, y la tristeza de que la corrieron del terreno en donde tiene su casa es algo que la estresa y deprime:

"Me siento tan triste, si tan solo una persona se tocara el corazón y me dejara poner mi casita en su terreno, o que me dieran donde vivir, yo le pido a Dios que mejor me lleve, para descansar de tanto dolor que siento en mi corazón, sólo me dieron 30 días para retirarme de aquí y no se que voy a hacer". dijo a punto del llanto.

CARECE. Doña Juanita no cuenta con alimentos básicos.

CONSTRUYEN. La casa es de madera comprimida.