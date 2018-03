Monterrey, N.L.

En Tigres no hay tiempo para lamentaciones por la eliminación temprana de la Liga de Campeones Concacaf, aseguró esta tarde Anselmo Vendrechovski “Juninho”.

El capitán del equipo felino señaló que es momento de pensar en vencer a Chivas este sábado y buscar el bicampeonato.

“No hay tiempo para lamentarse, la verdad. Ya estamos en la parte final de la Liga y debemos llegar lo mejor posible a la Liguilla y bueno, necesitamos todavía puntos para clasificar y el sábado tenemos un partido importante y hay que tratar de sacarlo”.

¿Anímicamente cómo está el grupo?

“Hay que levantarse. No hay tiempo la verdad, todos tristes por la derrota, por estar fuera de la Concachampions, era uno de los objetivos que teníamos e infelizmente no se dio; el equipo creo que luchó, hizo lo imposible para lograrlo, pero no se dio y hay que levantar la cabeza, no hay tiempo para lamentarse, el sábado viene otra batalla”, respondió.

“Caímos, eso me deja triste, por el resultado, por estar fuera, estuvimos un mes y medio jugando cada tres días porque es un torneo que nos interesa muchísimo siempre y bueno, no se dieron las cosas y ya pasó, el equipo hizo todo lo posible en nuestra casa para estar, creo que el segundo gol que nos metieron allá fue determinante para esta serie”.