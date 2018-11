No testificará en juicio contra ´El Chapo´

Miami, Florida

La actriz mexicana Kate del Castillo dijo ayer que no le han llamado y que no testificará en el juicio contra Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, que tiene lugar en Nueva York.

Hasta ahorita no me han llamado ¡Gracias a Dios! Así que no voy a ir a testificar, nunca se me avisó, así que no", dijo Del Castillo a la cadena Telemundo ayer.

YA INICIÓ EL PROCESO

La semana pasada se inició en una corte federal de Brooklyn, Nueva York, el juicio contra el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera y se especuló que la actriz de La Reina del Sur testificaría.

Del Castillo y el actor estadunidense Sean Penn lograron reunirse con "El Chapo" en México y luego se dio a conocer un video del narcotraficante donde él mismo afirma que es exclusivo para la artista.

Dicho video se presentó como parte de la evidencia otorgada por la Fiscalía y se requeriría confirmar su autenticidad, según informes de prensa.

NO SERÁ CONEJITA

Kate del Castillo, quien se encuentra en Colombia grabando La Reina del Sur 2 reconoció que se ha enterado de algunas cosas del juicio en contra "El Chapo", pero señaló que no tiene "tiempo para seguirlo".

Playboy mantiene la esperanza de proyectar a Kate del Castillo desnuda en su portada, pero ella rechaza categóricamente la idea de convertirse en una conejita.

Sin tiempo para seguirlo

