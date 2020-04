"No teníamos un plan de qué hacer en una pandemia"

Cuenta Pedro Duque que el Gobierno se estaba preparando para una catástrofe desde hace seis meses. Era parte de un ejercicio llamado CRISEX que coordinaba el Departamento de Seguridad Nacional. Se quería ensayar la reacción del Ejecutivo ante una crisis desconocida. "Yo supuestamente no sabía cuál era la simulación", explica el ministro de Ciencia e Innovación, un astronauta que ha viajado dos veces al espacio. "Al igual que hacemos en preparación de vuelos espaciales, hay un equipo de malos que definen los problemones que le van a pasar a uno en el cohete. Íbamos a hacer ese ejercicio, que no sé si se ha hecho antes en toda en la historia de España, el 15 de abril".

Nunca se realizó porque el desastre llegó solo: la mayor crisis del siglo XXI, desencadenada por un virus que saltó de un animal a un humano e inició una cadena de contagios que suma 2,6 millones de infectados y 185.000 muertos en todo el mundo. España —213.024 casos de covid, 22.157 muertos— es uno de los países más castigados por la pandemia. En una entrevista con EL PAÍS, realizada este jueves en la sede de su ministerio, Duque (Madrid, 57 años) revive los primeros momentos de la crisis y explica qué necesita el país para que la próxima pandemia no cause un daño tan devastador.

Pregunta. Usted sabe pilotar una nave espacial Soyuz, ha tenido puestos de responsabilidad en empresas aeroespaciales, ha sido ministro de Ciencia durante una legislatura... ¿Es la lucha contra la covid lo peor a lo que se ha enfrentado en su vida?

Respuesta. Es, por supuesto, una situación nueva para mí porque de las decisiones que toma el Gobierno puede depender la vida de muchas personas. Es muy intenso. Lo que sé después de 30 años de operaciones y de resolver situaciones de emergencia es que el éxito proviene de la preparación que hiciste. Y nos hemos encontrado en Europa con que no teníamos unos planes hechos, concretos y operativos, ni leyes especiales. Y todo esto habría que haberlo hecho hace ya bastantes años.

P. ¿Y por qué no se hizo? Los expertos llevan años avisando de que iba a haber una pandemia que probablemente provendría de una zoonosis, y así ha ocurrido.

R. No lo sé, pero debe de ser por alguna razón muy común, porque todos los países están igual, salvo aquellos donde verdaderamente golpearon muy fuerte las anteriores pandemias. Todos los demás teníamos planes, pero no eran exhaustivos. No contemplaban reacciones automáticas; si te encuentras en una situación de emergencia, esos métodos tienen que estar engrasados y deben estar todo el rato funcionando. Y eso no lo teníamos porque se debía haber hecho mucho más énfasis en la ciencia de la epidemiología. Creo que simplemente nos concienciamos a base de palos. Y es que debe ser así. Los que hacen política tienen que tratar de pulsar qué es lo que quiere la sociedad y tener planes de epidemiología también supone a veces un engorro. Puede suponer cerrar la economía, como hemos visto. Esas decisiones son muy difíciles de tomar si nunca te ha tocado y, desgraciadamente, así ha sido.

R. Es que no había datos suficientes. Es un virus completamente nuevo. Todo lo que nos llegaba estaba modulado por los datos que teníamos sobre cómo funcionaba la pandemia. Se creía que los que no tenían síntomas no estaban contagiando, y reaccionamos a eso. Nos dimos cuenta de que algo estaba pasando dos o tres días antes del estado de alarma y, de hecho, ahí declaró la OMS la pandemia. En ese momento se vio que lo que estaba ocurriendo no cuadraba con lo que nos decían las predicciones de la OMS ni con la información que provenía de China, y por supuesto ya se empezó a hablar de que teníamos que hacer algo. Tardamos dos o tres días en armar el aparato legal que hace falta para realizar esa restricción tan inmensa de derechos de las personas que hubo que hacer. Yo creo que se hizo deprisa.

P. Ya el 14 de enero la OMS sugirió por primera vez que había riesgo de transmisión entre personas. El estado de alarma se decreta el 14 de marzo, pasan dos meses. Este jueves hemos publicado en EL PAÍS que los primeros datos de los genomas que se han secuenciado en España sugieren que el virus estaba ya en febrero, cuando a finales de ese mes Fernando Simón [coordinador de Emergencias del Ministerio de Sanidad] afirmaba que en España "ni hay virus ni se está transmitiendo la enfermedad". ¿Se ha reaccionado tarde?

R. No se ha reaccionado tarde, es que se ha reaccionado con los datos existentes y modulados por lo que supuestamente era el conocimiento científico anterior. Si hubiera habido datos científicos suficientes como para saber que había un porcentaje importante de gente que tenía el virus, pero no tenía síntomas y estaba contagiando, todos hubiéramos reaccionado diferente. Reaccionamos según lo que nos decían que era la verdad científica y lo cierto es que no teníamos la información correcta. A todos los países les ha pasado prácticamente lo mismo. En el momento en que se empezó a ver que no cuadraba, que no era verdad esto que nos habían dicho, en ese momento hemos reaccionado.

P. Usted ha dicho que existe la posibilidad de que España encuentre la primera vacuna contra el coronavirus, pero la OMS incluyó las dos candidatas españolas en su lista de más de 100 hace solo unos días. Una de las vacunas de esa lista, la de Janssen, ha recibido una financiación pública y privada de 1.000 millones de dólares, mientras el Gobierno ha puesto sobre la mesa 4,5 millones de euros para el Centro Nacional de Biotecnología, que es donde están las vacunas candidatas. ¿Ha exagerado la rapidez con la que puede España desarrollar una vacuna?

R. Yo no creo que haya exagerado porque he estado en el CNB y lo he visto. Allí hay dos proyectos de vacunas y una de ellas está ya en el laboratorio; es cuestión de refinar y poder hacer pruebas. Y hay varias más. Otros países tienen otros candidatos a vacuna y algunos están en fase uno de ensayos en humanos para seguridad [en EE UU, China y Reino Unido]. Nosotros simplemente decimos que las investigaciones que están haciendo los científicos españoles son diferentes. Van a la máxima velocidad que permite la ciencia y como no se sabe cuál de las diferentes aproximaciones será mejor, aunque llevamos unas pocas semanas de retraso, todavía existe la posibilidad de que la que desarrollan investigadores españoles sea la que funcione. Respecto a la financiación, todas esas cantidades de dinero que menciona son para la escalada de la vacuna, para fabricar un montón de ellas. Todavía no estamos ahí. Cuando lleguemos ahí veremos si tenemos fe en las vacunas que se van a hacer en España. Para los primeros ensayos no se requieren miles de millones, ni siquiera millones. Pero si es cuestión de dinero, habrá que encontrarlo. Eso está clarísimo.

R. Tenemos números, pero no son para publicarlos en este momento.

P. ¿Y hay una fecha en que podamos decir que habrá una vacuna española?

R. Lo que queremos es una vacuna que funcione. No vamos a ser chovinistas. Si el esfuerzo de España se tiene que encaminar hacia conseguir que tengamos las dosis suficientes, sobre todo para la gente que más lo necesite, de una vacuna desarrollada en otro sitio, eso será lo importante.

El ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, durante la entrevistaINMA FLORES / EL PAIS

P. Respecto a los test, muchos científicos dicen que han puesto a disposición de las autoridades sus laboratorios y han sido escuchados muy tarde. ¿Es eso así?

R. Lo que ha ocurrido es que todo ha sucedido muy deprisa. Todos los esfuerzos se han enfocado a hacer las pruebas diagnósticas que requerían los médicos que estaban en primera línea de batalla en un hospital, que eran quienes los necesitaban; las decisiones que hemos tomado respondieron a las necesidades de los hospitales. Y ese esfuerzo ha dado bastante buenos resultados porque empezamos con unos 10.000 test y ahora estamos en 50.000 al día. Ahora ya la presión asistencial ha disminuido y, por lo tanto, ya podemos pensar en otros motivos para hacer test. Por ejemplo, el análisis serológico que vamos a hacer. El motivo ahora es conocer la enfermedad y ofrecer mejores datos científicos a las personas que tomamos las decisiones políticas. También ha habido otro problema adicional y es que para poder darles test a todos los hospitales ha habido que hacer acopio de todos los suministros en el mercado mundial que hemos podido adquirir. No hemos podido repartirlos a los centros científicos. Ahora tenemos otra panorámica.Tenemos cinco empresas españolas certificadas para fabricar test de PCR. Hemos publicado un nuevo procedimiento mucho más rápido para tener ya precualificados todos los centros científicos para cuando sean necesarios para otra cosa quizás, que no sea la batalla inmediata. Ha ido todo muy deprisa. Y es que han pasado tres semanas. Yo respondo muchas veces que el Gobierno de España, las instituciones, todo el mundo se ha movido a una velocidad tan vertiginosa que quien no está dentro, no se da cuenta de lo asombroso que es lo rápido que hemos hecho las cosas.

P. España no da los datos de cuántos test hace y cuántos son positivos cada día de una forma estable, como sí hacen otros países. ¿Por qué?

R. Eso está relacionado también con la velocidad a la que todo ha ido. No teníamos un plan de qué hacer en una pandemia. Ahora ya lo sabemos: lo que hay que hacer es poner muchísima más gente a recabar datos y recopilarlos en alguna autoridad central. Los sanitarios tenían una necesidad imperiosa de tratar al máximo número de pacientes y de darles el mejor tratamiento posible. Y no teníamos otros profesionales recabando datos y, al final, los datos que se generan en un hospital, después van a una consejería, después al Gobierno central. Esos datos han tardado en llegar, pero no porque nadie haya ocultado nada, sino porque no daban abasto. ¿Cómo se puede hacer presión sobre la gente que está batallando para que no se le mueran ciudadanos en un hospital? Ahora es cuando empezamos a tener un flujo más continuo de datos.

