No tengo intenciones de abandonar el país, un inocente no huye: Huerta

Además, dijo que el debido proceso "empezó con una ilegalidad, porque una orden debe solicitarse cuando hay temor de sustraerse a la justicia, de que el imputado pueda sustraerse a la justica. Saben dónde notificarme y pudieron haber solicitado una comparecencia".

Acompañado e sus abogados, Huerta confesó que sabía que su desafuero procedería, por lo que antes de que eso ocurriera acudió a las instalaciones de la FGJCDMX para refrendar su dirección y el nombre de sus abogados.

Sin embargo, aseguró que le dieron una sarta de pretextos para no tender su petición.

Así se lo contó al periodista Ciro Gómez Leyva:

"Te quiero comentar que en días pasados acudí a la Fiscalía previendo que ya venía lo del desafuero para reiterar mi domicilio, en el documento escrito donde nombré a mis abogados, la fiscalía me puso pretextos y no tomó la ratificación aun cuando la ley ya no lo prevé; sin embargo, me entrevisté con la encargada del área para decirle que estoy a su disposición".

Entre los pretextos que supuestamente le dieron al funcionario público, destacó que tenían un exceso de carga de trabajo, y que la Ministerio Público encargada de la carpeta de investigación acudió a una audiencia y no estaba presente. Por lo tanto, no tuvo acceso tampoco a la carpeta de investigación.

En la entrevista, Saúl Huerta dijo que continúa en México y no tiene intenciones de abandonar el país, por lo que tildó de ilegal la liberación de órdenes de aprehensión desde la fiscalía capitalina su contra.

"Un inocente no huye. Entonces sé que me vincularán a proceso, que me llevarán a prisión preventiva oficiosa, pero es la única manera institucional de enfrentar este tema. Al final, saldré avante, saldré adelante por una sencilla razón: soy inocente", reiteró.

La defensa declaró que tienen todas las pruebas necesarias para acreditar su inocencia, por lo que ya sólo esperan un proceso judicial para presentarlas.

Asimismo, hizo una petición formal a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum: que cuando Saúl Huerta caiga en prisión esté bajó vigilancia permanente.