No tengo cola que me pisen: Cuitláhuac

Cd. de México.- El Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, afirmó que no tiene cola que le pisen luego que senadores del PAN advirtieron que impulsarán la desaparición de Poderes en esa entidad o un juicio político en su contra.

"Que lo hagan, no soy (Miguel Ángel) Yunes ni (Javier) Duarte, no tengo cola que me pisen", dijo este martes a medios de comunicación.

"No me voy a amparar y ellos están en su derecho, qué bueno que vigilen a los gobernantes, soy académico y maestro y estamos haciendo bien las cosas".

El senador Julen Rementería del Puerto adelantó que una de las dos figuras se presentará en los próximos días.

"Una tiene que ver con la desaparición de Poderes o el juicio político. En el caso de la desaparición de Poderes, amparados en el Artículo 76 de la Constitución; en el caso del juicio político, con el 110. En la práctica lo que estamos viendo es que hay un Estado fallido", planteó en entrevista.

"Hay falta de legalidad evidente en la remoción del Fiscal Jorge Winkler, tenemos el primer lugar en feminicidios, uno muy alto en secuestros, ya tuvimos masacres. Y ¿por qué decimos que es un Estado fallido? Porque entre otras cosas ocupa el lugar 29 en ingresos y generación de empleos y la economía aquí sí está estancada", argumentó.

Sin embargo, para el Gobernador, los homicidios en Veracruz incluso van a la baja tras la remoción temporal de Jorge Winckler como Fiscal General.

"Fíjense que a partir de que el Congreso decide poner una encargada en la Fiscalía se vinieron abajo los homicidios, qué extraño, se acuerdan que había dicho que había ahí algo raro", expresó.