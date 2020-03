No tengo cáncer´

La actriz Rebecca Jones aseguró que no hay indicios de que el cáncer de ovario haya vuelto a atacarle, como publicó una revista en días pasados.

En entrevista con Notimex, Jones comentó que "afortunadamente sigo bien con lo del cáncer, que es algo que tengo que estar checando periódicamente, pero ahorita estoy muy bien", dijo la actriz, quien participó en telenovelas como Doña Flor y sus dos maridos.

La actriz aseguró que esta enfermedad le ha hecho valorar mucho más las cosas simples de la vida y que ahora vive un día a la vez, y le ha hecho comprender la muerte, para la que se siente preparada.

"Cuando me enfermé me hizo enfrentarme a la posibilidad de la muerte y no me dio angustia, ni miedo, porque he vivido una vida muy plena; por supuesto que tengo que hacer mucho todavía, pero si me llegara a llevar Dios, no me podría quejar, porque he tenido una vida muy bonita", dijo.

Para la Jones, las prioridades han cambiado y eso es lo que pretende transmitir al público que gusta de su trabajo.

"Así es la vida. No sabemos si es nuestro último segundo en la tierra y de verdad se nos olvida, por eso vivimos en el futuro, inventándonos escenarios que ni siquiera existen, que no sabemos si pasarán. El único que tiene la última palabra es Dios y eso es una máxima muy linda para pensarla, para tenerla en cuenta y que no se nos olvide", expresó.

"Creo que tenemos que aprender a vivir el aquí y el ahora, no es el sólo por hoy, es el sólo este minuto", comentó.

Rebecca Jones, quien suspendió por la contingencia del coronavirus, la puesta en escena Una mujer extraordinaria atrapada en una vida ordinaria, dijo que sabe que está expuesta a que se diga mucho de ella, porque está bajo un microscopio, por ser una figura pública y aunque sabe sobrellevarlo, a veces sí le puede afectar.

"Me llegan a tumbar un poco ciertos comentarios, es fácil que te afecten la autoestima, aunque siempre he sido muy segura de mí, es algo que cultivar día con día. Lo vuelvo a decir, estoy bien, gracias por estar al pendiente de mi salud, pero, no todo lo que se dice es cierto", concluyó.