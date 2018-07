No tendrá filtros en "La Voz... México"

Natalia Jiménez, quien será una de las "coaches" en "La Voz... México", dijo que ellos piensan enfocarse únicamente en el crecimiento y proyección de sus participantes.

La voz, preparación y el sentido del humor de los "coaches" serán los ingredientes con los que "La Voz" buscará diferenciarse de otros programas.

En entrevista, Natalia Jiménez dijo no preocuparse por las comparaciones que puedan hacerse con otros programas, cómo espera que la gente perciba su participación y agradeció la relación que se ha creado con los otros "coaches".



"Me siento feliz, agradecida y encantada, estoy muy contenta de poder estar en este programa y de poder volver a México. Carlos Rivera, Maluma y Anitta son gente encantadora, hemos hecho muy buena química y esta temporada va a ser de las más divertidas de 'La Voz', va a haber momentos en que se partirán de risa", adelantó.



La cantante explicó que será precisamente la risa y buena vibra entre ellos, una de las cosas que más disfruté la gente ya que, desde su punto de vista, cuando se tiene gente que no se lleva bien en un mismo set trabajando, eso se nota.



"Hemos hecho un equipo sensacional, nos la pasamos todos súper bien, nos respetamos entre nosotros y nos admiramos además. Van a ver la química en el show, que es espectacular y eso se traduce en la pantalla. Cuando tienes 'coaches' que no se llevan bien entre ellos eso se ve enseguida y aquí eso no pasa, me llevo súper bien con todos. A Maluma lo conozco desde hace mucho tiempo, con Carlitos me llevo increíble y lo admiro por su talento y a Anitta la conocí ahora en las grabaciones y me ha caído súper bien porque ella está igual de loca que yo".



Si bien no quiso adelantar sobre cómo son cada uno de ellos como "coaches", afirmó que la gente se podrá percatar fácilmente de lo que piensa ya que es sumamente expresiva.



"Yo trataré de sacarles lo mejor porque para eso vienen los participantes, para sacar lo mejor y mostrárselo al mundo. Yo siempre trato de ponerles las mejores canciones y que salgan al escenario seguros de sí mismos, la verdad es que trabajar con adultos es bien diferente. Yo estaba en 'La Voz Kids' en Estados Unidos y gané en dos temporadas y sé que va a ser muy diferente la dinámica entre los adultos y los niños, pero me siento segura, creo que voy a hacer muy buen trabajo con las voces que me van a tocar y yo lo que sí tengo es que cuando estoy escuchando una voz en mi silla las caras que pongo es lo que pienso, no tengo filtros y me van a ver poniendo caras muy raras en la silla. Cuando escucho una voz que no me gusta se me ve rapidito", bromeó.



Al ser cuestionada sobre cómo lidiarán con las comparaciones al haber otros programas enfocados a encontrar nuevos talentos como "La Academia", de Azteca, Jiménez dijo que ella por su parte se enfocará más en buscar la manera de apoyar a aquellos que estén bajo su supervisión, sin ver qué es lo qué pasa en otras plataformas.

"Al fin y al cabo yo siento que lo que pasa en el programa es nuestra responsabilidad. Por ejemplo, si yo tengo una muy buena voz en el programa es mi responsabilidad de que llegue lo más lejos posible y tratar de hacer que ganen, pero luego ya si ganan y a partir de ahí lo que ellos hagan es cosa suya. Tienen que buscarse su management, su discográfica y sus cosas. Obviamente ellos tienen que poner de su parte cuando salen del programa".