'No te le ibas a ir viva'

En la indagatoria de la Fiscalía de Guerrero se incluyeron 3 imágenes de Paty saliendo de la casa de Félix y a quien señala de ser cómplice del senador con licencia. Aquel viernes de mayo, la señora Paty la recibió y le ofreció un refresco, y según la denunciante tenía un sabor raro. Ella comenzó a sentirse mareada y en ese momento apareció Félix y le preguntó si se encontraba bien.

"Desperté en el cuarto acostada en una cama y me di cuenta que mi ropa estaba desacomodada. Félix estaba ahí conmigo en el cuarto y yo sentía un líquido en mi vagina y él me dijo que 'todo iba a estar bien chiquita'". La víctima aseguró en su denuncia que Salgado le advirtió que tenía fotos y videos de ella desnuda y que las haría públicas si decía algo. En tono amenazante nuevamente le pidió que acudiera al día siguiente a su su casa para entregarle las imágenes.

El sábado llegó a la casa y otra vez la recibió la señora Paty y en tono burlón le dijo: "Ya te está esperando el ingeniero". "Sube, ya sabes donde estoy", le gritó Salgado, quien la esperaba en su habitación con una computadora y le mostró videos que le había tomado. "Me saliste bien en la película, no cabe duda que soy un buen actor", presumió. Según el relato, Salgado la golpeó y la violó nuevamente. "Al final quedé muy golpeada le dije que lo iba a denunciar y recibí más golpes y cinturonazos... me dijo que él era un hombre muy poderoso".