‘No es tan fácil ganar un Mundial’

Ciudad de México

Messi desea levantar la Copa del Mundo pero sabe que fracasar en el intento podría ser el fin de una generación.

El astro argentino aseguró que levantar un título mundial es complicado pues depende de varios factores, tal como le sucedió al conjunto albiceleste en la Final de Brasil que perdió ante Alemania.

“No es fácil. Ganar un Mundial no pasa siempre. Puedes llegar a hacer todo bien y así y todo no conseguirlo, como nos pasó a nosotros en el 2014, que creo que hicimos prácticamente todo bien y por detalles no se nos dio.

“Ojalá sea un gran Mundial, mi deseo es el de todos los hinchas, vamos con muchas ganas de poder conseguir y llevar la Copa a la Argentina. Esperamos podamos vivir algo similar a lo del 2014 que fue una experiencia inolvidable, no solamente para nosotros sino para el país”, comentó en entrevista para América TV.

Messi consideró que las críticas han sido duras a pesar de las tres finales que ha disputado (dos de Copa América) por lo que cree que volver a perder una podría ser fatídico para el grupo de futbolistas que lo ha acompañado.

“Es un poco lo que sentimos toda esta camada que viene jugando el último tiempo. Parece ser que haber llegado a tres finales no sirve de nada. Obviamente, dependemos de los resultados lamentablemente.

“Y por eso el pensamiento de todo este grupo, que llegó a tres finales, que lamentablemente no pudimos ganar y así y todo se dijeron muchísimas cosas de nosotros. Pensamos que no siendo campeones se va a venir mucho más todavía, que no nos va a quedar otra. Si es así van a pedir que todo el grupo de jugadores se vaya de la selección”, concluyó el delantero de la Albiceleste.