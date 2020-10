No supo ni dónde

La personalidad de Benjamín Gil ha sido empañada por el Covid-19.

Cuando parecía que los Tomateros de Culiacán estaban más que listos para iniciar la conquista de su título 13 en la temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico, 8 peloteros y 5 integrantes del cuerpo técnico, entre ellos el propio mánager, dieron positivo por coronavirus.

Aislado de la novena guinda desde el pasado 4 de octubre, Gil sigue dando órdenes a la distancia, corrige a sus peloteros y se mantiene firme en la defensa de la corona de invierno.

Con la esperanza de volver al terreno de juego en los próximo días, el mandamás de Tomateros celebró su cumpleaños número 48 prometiendo dar espectáculo a los aficionados que podrán entrar al estadio bajo medidas sanitarias.

¿Cómo ha sido la comunicación con sus peloteros en estos días?

Es frustrante, es algo que nadie deseaba, que más quisiera que estar al pie del cañón, pero gracias a Dios tenemos una excelente comunicación. Me han informado que la intensidad del trabajo no ha bajado.

¿Tiene alguna idea de cómo se dieron los contagios?

No sabemos. Hay cosas que no podemos evitar, por más que el hotel nos pone comidas tres veces al día, pero al fin de cuentas si quieres algo de tomar durante esos espacios o para la noche tienes que salir. Es difícil porque no podemos dejar de vivir la vida y con esta situación no sabemos cuando fue el contagio. Lo más seguro es que alguien era asintomático y esa persona no tenía ni idea que se había contagiado y él fue parte de las prácticas.

¿Lo podremos ver en el inicio de temporada?

Creo que el plan es hacerme la prueba este jueves y poder tener un resultado negativo e incorporarme lo más pronto, y en caso de que no (salga negativo), hacerme la prueba otra vez al siguiente día.

¿La afición es indispensable en medio de la pandemia?

Para el cuerpo técnico y para los jugadores nos encantaría tener público porque le da un sabor extra, da motivación, pero también entiendo las razones por las que no quieren que haya público. Sí se van a tener que tomar medidas muy serias para proteger a todos los aficionados cuando entren al estadio.

¿Su personalidad qué papel jugará este año?

Muchos me toman como polémico, que soy soberbio, que no soy humilde y eso no es así. Yo no he dicho que soy el mejor mánager de México, porque sí soy humilde. A mí no me gusta dar respuestas políticamente correctas, y eso es lo que a muchos les molesta, mi honestidad, pero eso tiene valor y es lo que se debería de agradecer, tienen bien entendido cual es la meta y se les agradece a ellos porque es difícil.

¿En su regreso al diamante, volverá a ser directo y honesto?

Hay mucha gente que no les caigo bien porque digo las cosas tal y como son, en realidad nunca digo nada fuera de contexto.

¿Cómo le ayudará su carácter a superar esta prueba?

Mucho porque si tú te propones algo en la vida o quieres algo, pero no te crees capaz de lograrlo, pues nunca lo vas a cumplir. Tú te tienes que convencer de que eres capaz. Yo tengo fe en mis jugadores y en el trabajo que se hace día con día.