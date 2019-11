No sueltan el traje

Henry Cavill, inmerso en el universo de Geralt de Rivia con el inminente estreno de The Witcher, parece seguir comprometido con ser Superman.

Aunque no hay confirmación oficial, el propio actor reconoció en una entrevista con Men’s Health que “Superman aún tiene que impartir justicia”.

“La capa está en el armario, sigue siendo mía, y no he dejado el papel”, explicó. “Aún tengo mucho que ofrecer como Superman, muchas tramas que abordar, una honestidad muy profunda del personaje que aún quiero hacer. Quiero reflejar al personaje del cómic, es algo importante para mí”, sentenció.

FRACASO COMERCIAL

El histrión británico, sin embargo, tiene claro que la película Liga de la Justicia (que hizo poco más de 600 millones de dólares en taquilla) “no funcionó”.

Warner se niega actualmente a lanzar el famoso ‘SnyderCut’, una presunta versión de Liga de la Justicia que llegó a mostrarse al estudio antes de que el director Zack Snyder abandonara el proyecto por una tragedia familiar.

Ello provocó la contratación a contrarreloj de Joss Whedon para acabar el trabajo, con reshoots en los que el Cavill apareció con bigote y que fueron borrados digitalmente.

El fracaso comercial de ese título, Henry lo toma con pena, pues para él El Hombre de Acero fue un “gran punto de partida” para su personaje.

“Si tuviera que volver atrás, no creo que cambiara nada”, explicó el intérprete.

Al ser preguntado por Batman v Superman, la segunda película en la que encarnó al superhéroe, el actor también lo tuvo claro.

“Fue una película de Batman. Y creo que esa abundancia de oscuridad es fantástica para una película de Batman”.

NO SE DESPIDE DE EL CAP

¿Volverá Chris Evans al Universo Cinematográfico Marvel como Capitán América? Si bien parece poco probable y no hay planes, el actor no está dispuesto a despedirse definitivamente del personaje,

Evans se sentó recientemente a hablar del UCM con Scarlett Johannson, quien interpreta a Viuda Negra. En un momento de la conversación, Johannson le preguntó si alguna vez volvería a Marvel.

“Nunca diga nunca. Me encanta el personaje. No sé... No se trata de un no inflexible pero tampoco es un sí ansioso. Hay otras cosas en las que estoy trabajando en este momento. Creo que Cap tuvo un momento muy complicado para el aterrizaje y creo que hicieron un buen trabajo al permitirle completar su viaje.

“Si voy a volver a interpretarlo, no puede ser por dinero. No puede ser solo porque el público quiere estar emocionado. ¿Qué estamos revelando? ¿Qué estamos agregando a la historia? Muchas cosas tendrían que unirse”, señaló el intérprete.

Comenzando con Capitán América: El primer vengador en 2011, Evans interpretó al personaje en siete películas, así como en algunos cameos.

En Avengers: Endgame, Cap encontró el que parecía ser un final perfecto, especialmente después de pasarle el escudo a su buen amigo Sam Wilson, también conocido como Falcon, convirtiéndolo en el nuevo Capitán América.