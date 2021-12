No suelta al deporte Covid-19

El Covid-19 está prendiendo de nuevo las alarmas en el deporte mundial.

Cuando las Ligas más importantes del planeta están a tope y con estadios llenos de aficionados, comienzan a darse brotes de coronavirus al interior de las franquicias, lo que ha provocado que se pospongan partidos o moverlos de fecha —la NFL decidió recalendarizar 3 duelos por brotes masivos—, algo que no sucedía desde hace más de año y medio, a inicios de la pandemia.

Equipos de las Ligas más importantes del planeta están batallando con casos positivos, algo que según especialistas en la materia consultados por CANCHA se debe a que la nueva variante, Ómicron, es más contagiosa, y al relajamiento de las personas.

"Es una variante muy transmisible, menos agresiva, pero sí transmisible, con todo y que tengan dos dosis (de vacunas). El problema es que la gente ha bajado la guardia, en lugar de seguirse cuidando, aislando, con cuidados, condiciones y distancia... las personas no usan el cubrebocas, se dan abrazos, saludos, y eso infecta inmediatamente", apuntó Pedro Gerardo Sánchez Barajas, quien labora en el Hospital de Alta Especialidad de Zumpango, en el Estado de México, y ha estado inmerso en el deporte desde hace más de 20 años.

Actualmente, la mayoría de las Ligas operan "normalmente", pero eso está cambiando ante el incremento de infectados en todo el mundo.

"El aumento de casos positivos sí tiene que ver con la (nueva) variante y también con el relajamiento en el que todos hemos caído, y es porque estamos hasta el gorro", afirmó Jaime Fandiño, jefe de servicio de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del Hospital Español.

"No hemos acabado la pandemia, qué bueno que estamos vacunados, pero no ha terminado la pandemia y hay que seguir con las restricciones del cubrebocas, lavarse las manos, y no tener reuniones masivas, o de más de 12 personas".

En tanto, Arturo Erdely, doctor en ciencias matemáticas y quien durante la pandemia día a día publica cifras referentes al Covid-19 en México, hizo algunas referencias sobre dónde están contagiándose los atletas e integrantes de equipos profesionales.

"El riesgo para los deportistas ocurre en los baños, vestidores y autobuses que los transportan. Para el público el riesgo está en pasillos de acceso mal ventilados, en no poder mantener sana distancia, en el uso de baños públicos y transporte público, y uso inadecuado de cubrebocas", expresó Erdely.