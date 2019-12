No soy vicepresidente, dice Ebrard en Senado

Ciudad de México.

El canciller Marcelo Ebrard puntualizó en el Senado que él no es vicepresidente, sino que es el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y sus funciones están en la ley.

En el marco de la comparecencia que tiene en el Senado de la República, Ebrard Casaubón fue cuestionado por partidos de oposición sobre las atribuciones que tiene como canciller.

El senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda; la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, y del PAN, Alejandra Reynoso, cuestionaron el hecho de que el Presidente de la República haya decidido no viajar al exterior y todo lo delegue a Ebrard.

“¿Yo, funciones de vicepresidente? No, en México no hay vicepresidentes, soy secretario de Relaciones Exteriores, ahí están mis facultades. El señor Presidente me ha delegado representación, es mi función legal. Tenemos mucho Presidente y no necesitamos vicepresidentes”, exclamó.

El canciller Marcelo Ebrard compareció ayer ante la Cámara Alta, como parte de la glosa del Primer Informe de Gobierno.

El titular de la SRE estaba apuntado para asistir ante el Senado mexicano el pasado 1 de octubre, pero su comparecencia se pospuso debido la hospitalización y fallecimiento de su padre.

OFRECEN TRABAJO EN UNIDAD

La presidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, reiteró la disposición de esa instancia a mantener un diálogo permanente con la Secretaría de Relaciones Exteriores, para confirmar su ánimo de dar unidad y sentido de Estado a la actuación internacional de México.

Al agradecer al canciller Marcelo Ebrard que asistiera a comparecer ante el Pleno en materia de política exterior, en el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno Federal, dijo que el Senado actuará con la visión política que merece el Estado mexicano.