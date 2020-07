´No soy un vende patrias´ dice AMLO a sus críticos

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó ser "un vende patrias" al viajar a Washington para reunirse con su homólogo estadounidense, Donald Trump en el contexto del inicio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En su conferencia de prensa matutina, el tabasqueño señaló: "No tengo problema de conciencia con viajar a Estados Unidos, si toda mi vida he sostenido que México es un país libre y soberano. No soy un vendepatrias, para decirlo con claridad, para que no se anden preocupando y se confundan. Se puede tener una muy buena relación con Estados Unidos, manteniendo decoro y nuestra dignidad".

López Obrador detalló que será en el transcurso de este lunes cuando se dará a conocer la fecha exacta del viaje, para participar en la entrada en vigor del T-MEC.

Sí voy a viajar a Estados Unidos, creo que hoy se va a definir el tema, el motivo es participar en la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, ese es el motivo del viaje. Voy a tener un encuentro con el presidente Donald Trump, para celebrar el que se logró este acuerdo.