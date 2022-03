´No soy soldado, soy atleta´

Vladyslav Heraskevych se expresa con su trineo, no con armas.

"No decidí cruzar la frontera, decidí quedarme en mi país, al principio pensé en unirme al ejército, pero no puedo porque no tengo experiencia, no soy un soldado profesional, soy un atleta profesional, soy un atleta olímpico", exclamó el joven deportista.

El presidente Volodímir Zelenski decretó la movilización general con lo que todos los hombres de 18 a 60 años deberán unirse al ejército y pelear contra las tropas de Rusia, por lo que quedó prohibido que abandonen el país.

"Debido a la sobrepoblación de voluntarios y la falta de experiencia en asuntos militares, no puedo tomar las armas y defender a mi patria. Es muy motivador hacer las cosas en las que crees y estar donde eres más útil. No tengo convocatoria para participar, pero si así fuera tendría que ir".

Vladyslav ha decidido permanecer en Ucrania y no cruzar la frontera para salir del país, pues se ampara al derecho de vivir en su patria.