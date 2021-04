´No soy ni pelele, ni títere de nadie´

"Ofrezco disculpas porque en ese entonces, aunque vine bastante y estuve pendiente y constantemente trabajamos de manera coordinada con el Gobernador de Tabasco () además de trabajar, lo que querían los adversarios, que siempre me quieren manipular, les gusta mucho dar instrucciones, órdenes, de cómo debo de comportarme.

"Porque piensan que soy un pelele, que soy un títere, se confunden, yo no soy un pelele. Entonces lo que querían era que yo viniera Tabasco y que me metiera al agua y que me mojara, querían esa foto. Pues no me gusta eso, eso es faramalla, es espectacularidad. Lo importante, como decía el General Mújica, que gobernó Tabasco, son los hechos, no palabras, no teatro y no palabras, no teatro y si acciones que son convicción, los hechos que son fundamentales en el desempeño de la función pública", dijo.