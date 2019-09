No sorprende exigencia de la afición

Madrid, España.

A Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, no le sorprende "para nada" la exigencia de su afición en este nuevo proyecto, asumió que los entrenadores "siempre" tienen la culpa cuando se pierde y afirmó que todos los equipos de la Liga están "en un proceso de construcción" por ahora.



"La Liga va mostrando que no hay partido fácil para nadie y que todos estamos en un camino de construcción. No se ve ningún equipo ya totalmente consolidado en su armado, más allá de que algunos llevan mucho tiempo y otros somos nuevos", analizó en rueda de prensa tras el entrenamiento de su equipo, que lleva 10 puntos de 15.



"La tabla habla por sí sola. En tres puntos, hay ocho o nueve equipos, algo que no ha sucedido en estos últimos años. La liga esta más pareja que en otras temporadas", continuó Simeone, cuya plantilla ha cambiado en ocho futbolistas, el número de salidas, entre ellas Antoine Griezmann, Diego Godín, Lucas Hernández, Juanfran Torres, Rodrigo Hernández o Filipe Luis, que ha repuesto.



"Siempre es normal que, cuando hay un recambio tan importante en los futbolistas, nosotros los entrenadores tenemos que buscar y encontrar lo más rápido posible el equipo, que no es simple y cuesta tiempo. No me detengo a pensar individualmente, siempre pienso colectivamente. Y creo que en fútbol está claro que los entrenadores siempre tenemos la culpa... cuando se pierde, claro", enfatizó.



Simeone consideró "muy buena" la pretemporada y "bastante satisfactorio" el inicio de la campaña. "Los veo (a los jugadores) con un ritmo importante. En el partido del otro día con el Celta, después de haber jugado el miércoles y repetir el sábado con casi los mismos, terminaron mucho mejor que el Celta en el final. Son argumentos que nos dan fuerza para lo que viene", indicó.



El preparador argentino remarcó que cuenta con todos los futbolistas que tiene en su plantilla: "Los números hablan por sí solos. Han jugado todos los jugadores ya y el único que falta por jugar es Arias (también Ivan Saponjic)".



El lateral colombiano jugará ya este miércoles contra el Mallorca. Allí, con todos sus efectivos disponibles, el técnico apostará por el esperado ataque Álvaro Morata, Diego Costa y Joao Félix, con el portugués por la banda derecha y los otros dos en la delantera, según ha probado en la última sesión preparatoria.



"Cuando Álvaro y Diego están fuertes y bien los dos, tienen muchas posibilidades de jugar juntos, porque reúnen fortaleza física, posibilidad para los compañeros, gol. Y otros que puedan jugar por detrás de ellos nos dan otras alternativas. Esperemos tenerlos de la mejor manera para que puedan jugar juntos, claro", explicó.



Diego Costa no ha marcado ningún gol en esta temporada, pero, más allá de eso, ha rematado solo tres veces a portería en los últimos doce choques.



"Es verdad que para un delantero es preocupante cuando no logra encontrarse con situaciones que lo acerquen a hacer gol", asumió Simeone, en la tarea de que recupere las oportunidades.



A su lado jugará Morata.



"Es un chico emparentado al gol. Si es acompañado por Costa tendremos un dúo importante para generar o intentar generar peligro, y si es acompañado por alternativas, Joao o Correa, que pueden jugar detrás de uno de los dos, buscaremos repartir el esfuerzo en los 90 minutos que tenemos por delante".



Enfrente estará el Mallorca.



"Nos vamos a encontrar con un equipo que tiene necesidades, que generará un ritmo alto, sobre todo en el inicio del partido, y apostará por su juego, que está demostrándolo. Ha tenido muy buenos partidos. Sobre todo me ha gustado mucho con el Valencia en el primer tiempo, con el Athletic hizo un partido bastante completo y el otro día con el Getafe reaccionó muy bien en la segunda parte", repasó de su adversario de este miércoles.