No sorprende corrupción en Pemex.- AMLO

REFORMA publicó ayer que nuevos audios sobre las grabaciones de espías privados ordenadas por la empresa Oro Negro a altos funcionarios de Pemex revelan una red de corrupción y saqueo de la empresa durante la Administración del Presidente Enrique Peña Nieto.



"Sobre las grabaciones que se están difundiendo sobre corrupción en el caso de Pemex en la pasada Administración, en el pasado Gobierno, pues es lo que ya se sabía, es casi de dominio público, no se por qué ahora se extrañan, se rasgan las vestiduras, si la política que se ha impuesto desde hace 36 años, la llamada política neoliberal, su propósito es robar, saquear y nada más porque México tiene suerte, es un pueblo bendito, no acabaron con todo", expresó.



En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Mandatario consideró que casos como el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, son muestra de la necesidad de una Ley de Austeridad, criticada por sus adversarios.



"Ahora se sorprenden, este asunto que se está ventilando tiene que ver con los hombres del poder y del dinero. Por un lado acaban de mencionar al señor Lozoya, dónde trabajaba antes, cómo llegó a Pemex, sus antecedentes, desde tiempo atrás, pero quién es el personaje", dijo.



"En el caso del Secretario de Energía, de dónde viene. El dueño de una de estas empresas involucradas, quién es, creo que su papá fue Secretario de Hacienda o algo así, y todavía los conservadores dicen que para qué la Ley de Austeridad".



López Obrador sostuvo que este asunto lo ha presentado Pemex ante la Fiscalía General de la República.



"Es una querella que está en la FGR, es un asunto que está viendo Pemex porque a Pemex lo exprimían y se dedicaban a saquearlo y son problemas entre empresas. Aquí si aplica que 'cuando se reparte mal el botín, hay motín' y Pemex se va a defender, porque no vamos a permitir que Pemex siga saqueando", insistió.



También se dijo sorprendido de la reacción ante este nuevo escándalo, pues la información, dijo, la tenían desde tiempo atrás.



"Me llama mucho la atención el escándalo, que si desde luego está mal la corrupción, pero hasta ahora se están dando cuenta, hasta ahora se están dando cuenta en el extranjero", afirmó.



"Yo les aseguro que tenían información desde tiempo atrás, no sé por qué razón ahora está saliendo, nosotros no vamos a tolerar ningún acto de corrupción".